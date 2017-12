Las ventanas

El agradecimiento como factor de éxito

“La gratitud no es sólo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás”.

Cicerón

En esta temporada decembrina se cruzan diferentes vectores en la vida empresarial. La velocidad se acelera, los compromisos se multiplican y el cierre de año está en puerta. Los momentos para sentarse a respirar y tomar un poco de aire son escasos y, aunque ciertamente estamos en una época que invita a la reflexión, las prisas ganan terreno. Corremos del brindis de la compañía a los compromisos de familia y en el vértigo de los acontecimientos nos olvidamos de agradecer. Muy frecuentemente, ni recordamos su significado.

La gratitud es el efecto que nos obliga a estimar el trayecto recorrido a lo largo de un año, a valorar los esfuerzos y oportunidades y nos lleva a la voluntad de corresponder de alguna manera. Esta sensación está vinculada al trabajo en equipo, a la camaradería que nace y se fortalece con el trato y con la cotidianidad. También, sin duda, es un tema de formación. La gratitud debe expresarse de manera clara y mientras tenga formas más concretas, mejor; puede manifestarse mediante palabras, objetos o ritos. Se trata de dar reconocimiento a los demás: sea al personal que está a nuestro cargo, al jefe o a la misma empresa en la que nos desempeñamos.

Publicidad

Pasa desapercibida, pero existe una correlación directa entre la gratitud y el aumento de bienestar, no sólo para el individuo, sino para todas las personas involucradas en el quehacer diario. Para Lao-Tse, “el agradecimiento es la memoria del corazón”. El agradecimiento se constituye como un factor empresarial de éxito porque humaniza a las instituciones. Sin embargo, a pesar de ser un valor que engendra múltiples virtudes y que genera amplios beneficios, no es de uso común. Más bien está quedando en el desuso. Está en nuestras manos ponerlo de moda.

Muchos políticos, empresarios y ejecutivos se lamentan al ver que los esfuerzos de las instituciones no son valorados en toda su extensión. En ocasiones, parece que pasan inadvertidos y, en otras, se cree que son merecimientos. Por otro lado, hay empleados que se sienten desmotivados pues no perciben que sus jefes valoren su trabajo y sus empeños.

El agradecimiento es un hábito que debe ser cultivado. En nuestros días, no ejercitamos mucho este sentimiento. Vivimos en una sociedad que se confunde, en la que hay el convencimiento de que somos sujetos de derecho —y lo somos— y, por tanto, nos lo merecemos y tenemos derecho a todo, tanto en lo personal como en lo profesional, lo que implica que no tenemos nada que agradecer. Es verdad, tenemos derecho, pero el ejercicio de nuestras prerrogativas no contraviene la voluntad de dar las gracias.

La gratitud es una cualidad humana vinculada a la madurez y a la salud psicológica de las personas y a la lucidez y fortaleza de las empresas. La gratitud es un valor fundamental indispensable en nuestra vida e incluso nos trasciende y nos conecta. Hay personas que no tienen problema para ser agradecidas, en cambio se incomodan cuando reciben el reconocimiento o la gratitud de los demás. También funciona al revés, hay quienes esperan muestras de agradecimiento pero son incapaces de dar las gracias.

El agradecimiento debe ser ejercido en presente. “Nadie da gracias al cauce seco del río por su pasado” las palabras de Rabindranath Tagore van en el sentido de no tardarnos en mostrar gratitud. Con independencia de la posición en la que estemos, reconocer aquello que se hace por nosotros, es relevante y puede afectar, positiva o negativamente, la consecución de nuestros objetivos.