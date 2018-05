Las ventanas

Jugar con fuego

Divide y vencerás, dice el dicho. Pareciera que las campañas políticas, especialmente la carrera que lleva a la Presidencia, han adoptado este dicho como lema. Jugar con las emociones, tener a la gente mordiéndose las uñas, al filo de la silla, con el corazón palpitando a toda velocidad y la adrenalina a tope es la estrategia. La mejor manera para hacerlo es apostando por la división. Los candidatos juegan con fuego y Andrés Manuel es el pirómano más pragmático, la táctica que ha funcionado.

En campaña, los planteamientos son unos y al momento de gobernar se ve difícil concretar todo lo prometido. La visión mesiánica de López Obrador y la fe ciega que le tienen sus huestes ponen la piel de gallina. La furia con la que defienden al candidato y las pasiones que enciende contrastan con un hombre que no maneja bien los temas centrales del buen gobierno. Pero, eso no importa ya que su misión va más allá de lo terrenal y casi roza lo divino. La gente le tiene fe.

López Obrador ha hecho una campaña de disrupción, anda encendiendo fueguitos por doquier. Me recuerda a Nerón que veía como se quemaba Roma mientras tocaba la lira. Andrés Manuel por aquí le avienta un fósforo encendido a la reforma energética, por allá a la educativa, lanza antorchas contra la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, se rodea de figuras controvertidas, ofrece perdones a los pecadores, saca estampitas del Sagrado Corazón pero se compara con Juárez y logra que quienes lo rodean se traguen en anzuelo de que van a hacer historia.

Ver este sinsentido me intriga: las encuestas marcan un camino difícil para sus adversarios. Sin embargo, estos oráculos de la modernidad han probado no ser tan precisos. Nada está decidido hasta el primero de julio. Lo malo es que mucho ha sido dicho. Los ánimos están a punto de ebullición. He visto a gente retar a puños a amigos y familiares cuando critican a Andrés Manuel, repiten sus consignas como si fueran jaculatorias y se ofenden cuando se les cuestionan cifras, modos, bases. El fanatismo no da espacio al cuestionamiento, no le da cupo a la objetividad.

A la hora de la campaña, las divisiones juegan a favor. A la hora de gobernar, no. Más allá de las esferas de gobierno y de los cercanos a López Obrador, estamos los ciudadanos. Tendremos que convivir unos con otros, gane quien gane. ¿Cómo lo haremos si estamos tan divididos y tan enojados? En la zona de Hebrón, judíos y musulmanes viven juntos, pero no revueltos. Cada uno tiene su lado y los divide una calle. La convivencia, lo sabemos, no es pacífica. Lo menos que sucede cada día es que se estén lanzando piedras. ¿Así queremos vivir? Lastimándonos y desalabándonos no vamos a llegar muy lejos. Vivir con la cara agria y el puño elevado no es a lo que debemos aspirar.

Lo terrible es que con tanta promesa dada y con tanta fe inflamada, la hora de gobernar se complica. La expectativa está muy alta y el margen de gestión es muy reducido. El canto para mantener la racionalidad frente a la desilusión que se está gestando es tan corto que casi no da para nada. Me recuerda la caricatura del Correcaminos, cuando el Tonto Coyote está a punto de encender la mecha y no se da cuenta de que el cuete le va a explotar en la cara.

Es momento de soltar los cerillos y dejar de encender fuegos. Es tiempo para que los electores dejemos de encandilarnos con las chispas que los candidatos andan encendiendo. Llegó el tiempo de poner los pies en la tierra y analizar con la cabeza fría. Los señores que aspiran a la presidencia son mortales limitados por sus capacidades, por su intelecto y por su capacidad de gestión. Son seres humanos. No son niños sagrados ni figuras milagrosas que imponiendo manos vayan a reparar todo lo que se ha roto en años. Seguir rasgando el tejido social no es buena idea, al final habrá que repararlo.

En esa condición, sería bueno ir pensando quién de los mortales que pueden llegar a ser presidentes tienen las capacidades y las habilidades para conducir al país en forma más eficiente. Más allá de enconos, de filias y fobias, la razón debe prevalecer. De todas formas, el próximo presidente de México no va a obrar milagros. Eso es un hecho.

MEJZ*