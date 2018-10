Las ventanas

Paquetitos

Hubo un tiempo en el que recibir paquetes del cartero representaba una buena noticia; por lo menos no se trataba de cuentas por pagar. También hubo una época en que la decencia era una virtud y los buenos modales eran un valor. Recuerdo aquellos años en los que un matemático y filósofo estadounidense decidió dar a conocer su opinión mandando cartas a la gente. En ellas, expresaba una crítica del desarrollo de la sociedad contemporánea y hacía énfasis en las consecuencias nocivas del desarrollo tecnológico. Este distinguido personaje se llama Theodore John Kaczynski y es mejor conocido como Unabomber, y le encantaba mandar cartas que contenían bombas.

En estos tiempos, recibir paquetes que no estamos esperando ya no resulta tan buena noticia. Ni siquiera si se trata de personalidades de la talla de Barack Obama, de Hillary Clinton, de Robert de Niro, de George Soros, John Brennan o Eric Holder, o de una compañía como CNN. En la mayoría de los casos, los paquetes —presuntamente explosivos— llegaron por el servicio postal y en el caso de Soros, fue depositado directamente en el buzón de su domicilio. Curiosamente, todos los receptores de estos paquetitos son personas de las que el presidente Donald Trump no se ha expresado bien, todo lo contrario. Eso puede o no puede significar nada, tal vez sea una casualidad, pero la similitud existe.

Chris Cuomo, comentarista de CNN, se dolía por no haber recibido un comentario contundente de consuelo y simpatía a todos los receptores de los supuestos paquetes bomba. En justicia hay que decir que Trump dio un mensaje en el que condenaba los hechos, pero luego, se olvidó del tono empático y siguió dando función a sus seguidores. La época en que los mandatarios escribían discursos tan bien planteados que, como fue el caso de Winston Churchill, lo llevaron a ganar el Premio Nobel de Literatura, parecen haberse quedado en el ayer. La corrección y la decencia no encuentran cabida y han sido desplazadas por graznidos groseros en los que la empatía y la solidaridad brillan por su ausencia. No se necesita ser brillante, lo que hace falta es tener buen corazón.

En las últimas fechas, se ha hecho de la polarización una forma facilona para ponerse en contacto con el electorado. En los últimos meses, hemos visto como desde la Casa Blanca los ataques y burlas van en contra de los migrantes así como de los demócratas por permitir que lleguen los malos hombres a territorio estadounidense, seguramente, con intención de hacer daño. Otro blanco favorito es la cadena de noticias CNN de la que dice, cada que puede, que es la principal promotora de noticias falsas. En esa condición, tal vez, el que envía los paquetes piense que está haciendo un acto heroico y se creerá protector de la nación. Si una mente perturbada, como en el pasado sucedió con el Unabomber, tiene acceso a explosivos y puede hacer bombas en la cocina de su casa, y además escucha de su presidente que hay personas que le hacen daño a su patria, podríamos unir los puntos.

No digo que la unión de esos puntos nos lleve a elevar el dedo juzgón en contra de Donald Trump, eso, además de tonto, sería equivocado. Nos colocaríamos en el mismo nivel de análisis. Lo que sí sostengo es que los discursos de odio tarde o temprano cosechan sus frutos. La política del desprecio debe parar. No se trata de que este tipo de retórica sea incorrecta, es muy perjudicial.

Hablar por hablar, lanzar acusaciones sin fundamento, insultar puede tener repercusiones de amplio espectro, especialmente si quien las profiere es un presidente. ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema?, cantaría el gran filósofo Juan Gabriel. No hay necesidad de tanto brinco en un suelo tan parejo. Hay que ser prudentes y desarrollar la capacidad de pensar sobre los riesgos posibles que los dichos conllevan, y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios.

Asusta ver que hay gente que recibe paquetes explosivos. Da miedo ver como la ligereza de ciertos líderes puede causar tanto dolor. Aterroriza ver como las huestes de estos personajes siguen dispuestos a aplaudir y a justificar las tonterías sin que les de vergüenza. Y, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Digo, no es por nada.