Las ventanas

Reelección

Hace pocos años, hablar de reelección estaba fuera de la mesa. Pensar en que Donald Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos parecía un chiste ingenuo que hacía reír a los despistados. Pero, sabemos que el mundo es una rueda de la fortuna y que las sorpresas que nos tiene reservado el destino dejan a la fantasía con una palidez asombrosa. Y, si lo que antes era inimaginable, hoy parece que se puede convertir en realidad. Que el actual mandatario estadounidense se reelija parece factible. ¿Quién diría?

Claro que, con eso de que el destino es bromista, habría que ver quién es el valiente que se atreve a hacer predicciones sobre el futuro próximo. Donald Trump camina sobre el filo de un machete que corta si no se tiene cuidado. Así le gusta. Es un hombre del espectáculo que sabe darle a sus audiencias lo que quieren ver y escuchar en el momento propicio. Es hábil para manejar escenarios y sabe torcer la verdad a su favor. Basta ver para comprobar. El acto de su arranque de campaña en Orlando, Florida sustenta lo dicho.

No sólo vemos a un auténtico maestro del entretenimiento, también vemos a un fanfarrón hecho y derecho que se autocalifica como un mandatario extraordinario. Parece el dueño de un circo de tres pistas al que le gusta estar iniciando problemas para que el público agradecido pueda seguir consumiendo y aplaudiendo mientras el maestro de ceremonias siga alardeando entre cohetes, fuegos e infiernitos.

Lo malo es que uno de sus actos favoritos es pegarle a México. Le fascina ponerse al borde del abismo y empezar a echarle petróleo al fuego. Nos amenaza con muros y aranceles, nos pone contra las cuerdas y nos utiliza como juego de sombra cada vez que le sale un escándalo sexual o cuando ve que el pulso de los medios está empezando a desfallecer. A base de tuits nos pone a correr a paso redoblado y no le interesa llevarse en medio a empresarios estadounidense que ya no ven lo duro sino lo tupido.

Pero, creímos que esto iba a ser cosa de aguantar cuatro años y despedirnos. Que si tomábamos aire, nos iba a alcanzar el vuelito para llegar a puerto cuando expulsaran a Trump de la Casa Blanca, hartos de sus payasadas y de sus babosadas. Pues, más que electores enfadados, seguimos viendo gente lista para votar a favor de su actual presidente. A la base electoral trumpista le encanta ver a este hombre que jala los hilos y desata tormentas. Les gusta ver a un bravucón que le pega a México y no le tiene miedo a China.

Pero, Estados Unidos está jugando con fuego y parece que no les importa estar prendiendo cerillos cerca del barril de pólvora. No se dan cuenta que la desaceleración global les va a pegar a los grandes mercados de exportación y que si esto sucede, la depresión le va a dar un coletazo a los ciudadanos que viven y consumen en el país de las barras y las estrellas.

Las heridas que Estados Unidos había abierto en el pasado, todavía no se cierran. No obstante, Trump sale con su sable a abrir nuevas mientras las otras todavía no empiezan a cicatrizar. La confrontación con Irán le pone los ojos de plato a los que ven que el Medio Oriente en su conjunto puede representar un dolor de cabeza mayúsculo. El tema de destejer el tratado nuclear que logró Obama puede generar un problema de proporciones que no se puedan ni se sepan controlar.

La reelección de Trump se puede dar también porque el Partido Demócrata no ha podido generar un candidato que pueda darle batalla al actual presidente de los Estados Unidos. Han dejado crecer al monstruo y ahora no saben cómo cortarle las patas.

Por eso, Donald Trump, que es un gran hombre del espectáculo debe sentirse como personaje de películas de aventuras en el que cree que ya tiene todo en el bolsillo. La estrategia la ha funcionado, no hay duda. Pero, predecir el futuro y asegurar una reelección, aunque se vea factible, es arriesgado de afirmar. Claro, Trump es una persona a la que le encanta el riesgo.