Las ventanas

Beatriz

Mucha gente me ha dicho que lo mejor de López Obrador es Beatriz Gutiérrez Mueller. La esposa del presidente es una mujer preparada: es escritora, investigadora y periodista. Ella dice que no funge el papel de Primera Dama ya que esta figura fue suprimida, sin embargo, lo es. El rol que le toca representar a las cónyuges es complicado y la mejor forma de llevarlo es una fórmula difícil de descifrar. Una postura muy activa, como la de Martha Sahagún es criticada, ni hablar de intervenciones como las que tuvo Angélica Rivera que nos trató como súbditos. En México hemos agradecido la postura discreta y las intervenciones puntuales y prudentes.

En estos últimos años de gobierno, la 4T se ha caracterizado por tener una figura central plenipotenciaria, un astro brillante, alrededor del cual giran sus colaboradores, esposa incluida. Sabemos que a López Obrador no le gusta que le resten protagonismo y ha de ser él quien en exclusiva se posicione en el centro del reflector. No han sido pocas las ocasiones en las que sus colaboradores se llevan el sofocón de la vida cuando el señor Presidente los contradice y se tienen que desdecir de lo que antes habían sostenido. Lo sabemos, esta característica no es nueva ya que Andrés Manuel, desde que era candidato nos dejó ver este rasgo.

Tanto es así, que este protagonismo lo lleva a querer gozar en exclusiva de ciertas reivindicaciones. A López Obrador le gusta ser la figura que se enreda en la bandera de la protesta, no le gusta que otros se la tomen prestada ni mucho menos la usen por su propia cuenta. Desde esta postura, es el propio Presidente quien dicta aquello que considera digno de ser protestado y aquello que no. Lo que no entiende entra en el extrarradio de lo que no merece ser tomado en cuenta. El tema de la mujer entra en esta clasificación.

Sino, basta ver la forma en la que se refiere a las mujeres que integran su círculo cercano. Al hablar de Claudia Scheimbaum hasta cambia el tono de voz, como si se refiriera a una niña pequeña que necesita de la fuerza lopezobradorista para salir adelante. Pareciera que el Presidente no entiende qué hacer con lo femenino ni la forma de tratar a la mujer moderna. Desde luego, su insensibilidad queda de manifiesto frente a los feminicidios. Pero, su esposa Beatriz sí entiende. Ella comprendió y quiso sumarse a la propuesta que el colectivo Brujas del Mar lanzó.

Es una iniciativa ingeniosa: veamos qué pasa un día en México sin mujeres. Se trata de una invitación sin tintes políticos que busca que la sociedad haga un alto en el camino y se haga consciente de la necesidad de parar esta escalada de violencia contra las mujeres. Nos están matando, sin distinción de edad y con una crueldad que nos lleva a la estupefacción. El hecho de que ciertos personajes se hayan unido, no descalifica la intención, ni tiene porque inclinarnos a la izquierda o a la derecha. Las mujeres que han asesinado son mexicanas y ya, todas nos duelen más allá de conservadurismos, de transformaciones o filiaciones.

Beatriz Gutiérrez Mueller lo entendió y se afilió a la protesta. ¿Cómo no ser empáticas con el dolor de tantas familias que han perdido a sus mujeres? Ella lo fue. Pero, no me quiero ni imaginar las proporciones del manotazo presidencial que la llevó a cambiar su postura en cuestión de horas. La convicción se resquebrajo y los pedazos de solidaridad salieron volando. La mujer del presidente perdió cara y tuvo que decir que siempre no, que mejor no y vámonos a otro lado con las ganas de apoyar, mejor calladita para que se vea bonita adornando a su marido. Porque, así lo determinó el señor Presidente.

Es claro que a Beatriz Gutiérrez Mueller le dieron un aplacón. Imagino el nudo en la garganta que debe traer, las lágrimas que se tuvo que tragar, la frustración que debe sentir. Recoger las palabras no es fácil y menos lo es cuando reflejan convicciones. Y, si Beatriz Gutiérrez Mueller es lo mejor que tiene López Obrador y la mandan callar, es verdad, la figura de la primera dama está suprimida. Las demás, somos lo de menos.