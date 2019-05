Las Ventanas

Las lágrimas de Theresa

Theresa May tenía un reto complicado que la rebasó: intentó echar a andar un plan para que Gran Bretaña saliera de la Unión Europea en forma suave. No se pudo. Tratar de darle gusto a todo el mundo es imposible. La todavía primera ministra británica quiso quedar bien con los que votaron por el Brexit y se comprometió a llevarlo a cabo, pero se topó con una triste realidad: quedar bien con tirios y troyanos no se puede.

La mandataria estuvo dando vueltas sobre su propio eje, se enredó entre los tobillos una madeja de complicaciones y lo sorprendente fue que aguantara tanto tiempo las presiones que le llegaban desde Bruselas y las exigencias que su propio partido le ponía frente a la mesa. En un juego cansado, en el que todos jalan la cuerda en direcciones opuestas, el hilo más delgado se rompió y ahora el mundo observa como el monstruo del Brexit despierta con apetito, colmillos largos y con ganas de tomar el camino duro.

Al anunciar su dimisión, las lágrimas de Theresa May conmovieron al mundo. Especialmente, a aquellos que tienen miedo de que los efectos de una salida salvaje de la Unión Europea afecte a Gran Bretaña más que beneficiarla. Los que buscan que el Canal de la Mancha sea mucho más que una distancia física, los que creen que dejar de ser europeo los puede traer ventajas, los que sostienen que aislarse los va a proteger, son los que ven con alegría que el Brexit se acelere sin importar las condiciones, pues creen que con ello protegerán la economía de la nación y la propia. Pero, no es tan fácil.

El monstruo del Brexit, con sus rugidos, despierta otros esperpentos que no les gustan tanto a los aislacionistas: por ejemplo, el deseo de Escocia de independizarse. Los escoceses más que buscar alejarse de Europa se quieren aislar y desde Bruselas les coquetean para darles entrada por la puerta grande. Los irlandeses miran con una sonrisa cuidadosa lo que hacen los ingleses y se ríen por lo bajo. Creer que cerrando las puertas de la casa, el Reino Unido se va a convertir en un actor de primer nivel en solitario, es una a puesta arriesgada con pocas probabilidades de éxito. ¿Por qué? Por que van a perder las ventajas que les da pertenecer a la Unión Europea.

La derrota de May es una penosa consecuencia que le trajeron sus decisiones: buscó apoyos para apuntalar su liderazgo y le resultaron muy endebles. Fue la primera en volar a Washington para conseguir la simpatía de Donald Trump y regresó a Londres con cajas destempladas; quiso ningunear a la Comisión Europea, negociar directamente con Alemania y sus cálculos le salieron mal. Lo que la primera ministra intentó y no logró, fue atenuar las calamidades que le pueden llegar al Reino Unido al salir de Europa. Creyó que esas negociaciones le ayudarán a salvar las sanciones y falló.

El sucesor de Theresa May tendrá que buscar mejores caminos, aunque el Brexit es un tema que viene acompañado de espinas y olores fétidos. Por lo pronto, Juan-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ya advirtió que quien llegue a tomar las riendas del gobierno británico se va a topar con un pacto de retirada poco sencillo. Sabe que la llegada de alguien nuevo pone en la mesa condiciones para un desgarramiento violento.

El problema es que May quiso mantener la esperanza de que el Brexit los iba a llevar a ser una nación aislada y poderosa, pero se dio cuenta de las complicaciones que trae prometer y luego tener que cumplir. Quiso impulsar el Brexit y no se dio cuenta de que hay quienes tienen dudas y al polarizar, dividió y perdió fuerza. Theresa trató hasta el último momento, de buscar una retirada suave y no lo logró.

Lo cierto es que un Brexit violento no le conviene a ninguna de las partes. Al Reino Unido se le viene una amenaza de resquebrajamiento y a Europa también. Pareciera que la idea de un territorio común está muriendo por la falta de amor de su propia gente. La globalización ha traído la amenaza de la falta de seguridad que se da al perder valores, raíces, costumbres, cultura. Los pueblos quieren volver a la seguridad de la nación. En ese sentido, es mejor buscar consensos que generen protección, subsidiariedad, sustentabilidad, respeto a las identidades, puede ser una alternativa, más que la arrogancia y el encono. Las lágrimas de Theresa May al dejar Downing Street nos deberían llamar a esta reflexión.