Las ventanas

Defender lo indefendible: el caso de Nestora Salgado

El nombre de Nestora Salgado está en el centro de la discusión política y va subiendo de tono. El péndulo oscila entre el extremo de que un candidato a la presidencia la llama secuestradora y otro tiene en sus planes hacerla senadora. La gloria y el infierno encarnadas en una misma persona que ahora quiere enarbolar como defensa su condición de mujer. Por un lado, José Antonio Meade dice que ni se disculpa ni se retracta y por el otro López Obrador le da en Jalisco un espaldarazo a la comandante comunitaria de Olinalá.

Lo cierto es que, Nestora Salgado es un personaje polémico que está generando muchos problemas al grupo morenista. ¿Pero, qué necesidad?, diría el sabio filósofo Juan Gabriel. Más allá de vociferaciones: que si la pobrecita está siendo humillada en su calidad de mujer, que si tiene doble nacionalidad y como es norteamericana ella no puede contender, que si se trata de violencia contra una mujer, que si se le está ofreciendo impunidad disfrazada de inmunidad, está el hecho de que Nestora Salgado no es representante de lo prístino de esta sociedad.

A mí no me gustaría ver a esta mujer en el Senado de la República donde se supone que están las mejores mentes mexicanas que sirven de contrapeso al Ejecutivo y defienden el interés ciudadano con su representación. ¿Cómo me voy a sentir adecuadamente representada por una persona que, según la CNDH, incurrió en violaciones a los derechos humanos? Así, en una lógica elemental, no pareciera que esta mujer resulte una buena representante de los mejores valores nacionales. Sí, ya sé que hay muchos que tampoco lo son.

Entiendo que el caso de Nestora Salgado es complicado, que hay que cuidar el derecho a la presunción de inocencia que tiene. Lo que no entiendo es por qué un candidato se rodearía de personas tan complicadas, por decir lo menos. Lo cierto es que a los morenistas les da por tener la piel muy curtida para perdonar pecados propios y muy delgada cuando alguien les señala que entre sus huestes no hay gente tan honorable como ellos presumen. Si en verdad López Obrador enarbola el lema de honestidad valiente, debería de mostrar valentía de asumir que su candidata ha recibido quejas del actuar de su policía comunitaria y que ella está señalada como presunta responsable de violaciones administrativas y penales. Así como explicar las razones que lo llevan a tenerla cerca.

Es evidente que, a nivel político, la candidatura de Nestora Salgado le da motivos a los adversarios de López Obrador para críticas y jitomatazos. No se pueden hacer los inocentes. Lo que me llama la atención es la capacidad que tiene Andrés Manuel para rodearse de personajes tan controvertidos y luego deslindarse de ellos. Tal vez Nestora Salgado no se acuerde de lo que le sucedió a Eva Cadena –que supuestamente le llevaba dinero al candidato- o al alcalde de Iguala y a su mujer José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda –implicados en el caso de Ayotzinapa-. Seguramente, no ha tomado en cuenta que cuando la cosa se pone dura, el eterno candidato se olvida de los que fueron sus favoritos.

Concuerdo con Marko Cortés, líder de la bancada del PAN, cuando dice: “Yo diría que se deben retirar todas las postulaciones de aquellos que están cuestionados”. Se presume que las curules del Poder Legislativo han sido ocupadas por auténticos próceres de la República, ya sé que últimamente ese concepto está muy desgastado, pero con todo y todo, la figura de Nestora Salgado no me parece que esté al nivel de semejante magistratura.

Y, no. No soy de esas mujeres que muerden a otras mujeres. En este caso –como en muchos otros- no es una cuestión de género. Qué fácil es enrollarse en la bandera de soy mujer para evitarme mortificaciones y hacerme la disimulada por lo que se hizo. Según la CNDH lo que ella hizo fue violar derechos humanos. Nada más.

Tampoco creo que se trate de una campaña en contra del pobrecito de López Obrador y si así fuera, él solito se puso la soga al cuello. Tal como dijera mi abuelita, dime con quien andas y te diré quién eres. Y, no sé si esta mujer es un reflejo del cielo o del averno, lo que sí sé es que es un personaje sumamente controvertido y tenerla entre el círculo cercano y darle espaldarazos tiene consecuencias: da de qué hablar. Lo que se habla no son cosas bonitas: cuando el río suena es que agua lleva.