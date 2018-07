Las ventanas

Máquinas que piensan y deciden solas

Pareciera que se trata de una fantasía de un libro de ciencia ficción y no lo es. El futuro nos alcanza y llegamos casi sin darnos cuenta a superar los postulados del programa de caricaturas Los Supersónicos. Los coches que se conducen solos son una realidad que está casi lista para salir al mercado, vienen equipados para detectar amenazas y me pregunto si algún día encontraremos el algoritmo que nos dote de sentido común.

La inteligencia artificial avanza a pasos acelerados y en este ritmo ni nos damos cuenta de que estamos dejando que las máquinas tomen decisiones por nosotros. Recuerdo que, en mis primeras clases de computación, el profesor nos decía que las máquinas son tontas y que no tienen caminos alternativos para llegar a respuestas. Parece que eso ha cambiado y que ya no son tan tontas y tienen capacidad de aprender. Pero una máquina sólo puede decidir aquello para lo que ha sido programada. Si ha sido diseñada para jugar ajedrez lo hace y lo hace bien, incluso podrá aprender y hacerlo mejor, pero no tiene idea de que está jugando.

El aprendizaje de las máquinas se refiere a programas que permiten a una máquina incorporar datos no incluidos en el momento del diseño y la programación. Ramón López de Mántaras, director del Instituto de Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sostiene que si dos coches autónomos salen de fábrica con las mismas características y programas idénticos que le permitan distinguir a una persona de un árbol, pueden incorporar datos sobre objetos que se vayan encontrando a lo largo de su vida útil —objetos de diversa índole y obstáculos que no sean ni árboles ni personas— y a partir de esto que la máquina aprende, pueden llegar a tomar decisiones diferentes. Pero siempre de acuerdo con la tarea para la que fueron programadas.

Lo que una máquina no puede hacer es contextualizar porque no tiene pensamiento consciente. Es decir, no tiene sentido común. No sé si en esta carrera acelerada y vertiginosa se llegue a descubrir algún modo de perspicacia artificial. Según López de Mántaras estamos a años luz de que eso suceda. Es decir, será difícil ver robots como los de las películas de Terminator decidiendo entre exterminar a la raza humana o defendiéndola de su propio exterminio.

Hoy por hoy, cuando nos enteramos de que un dron mató a un terrorista, suele haber una persona detrás que tomó la decisión. Lo cierto es que no estamos viviendo novedades, la inteligencia artificial y las máquinas que toman decisiones empezaron a procesar información y a demostrar inteligencia hace poco más de cien años. Primero, muy focalizada y de forma rudimentaria —aritmética sencilla—, pero la capacidad de procesamiento ha crecido exponencialmente, y esto únicamente debido a las mejoras en los equipos ya las mejoras en los algoritmos.

Existen máquinas capaces de procesar lenguaje natural, de superar al ser humano en juegos de estrategia, tratamientos oncológicos con mayor precisión que los mejores médicos, pero seguimos siendo los seres humanos quienes al final tomamos la decisión. Son múltiples los usos virtuosos de las máquinas que piensan y están programadas para decidir. Todos nos hemos comunicado con máquinas, incluso, a veces lo hemos hecho sin saberlo. Por ejemplo, en sistemas de servicio al cliente, ya sean orales o por mensajería o con los asistentes personales digitales como Siri, Cortana, Alexa y Viv que ya no despiertan asombro, los jóvenes los consideran hasta aburridos. Tenemos máquinas que no sólo calculan, están empezando a dibujar, componer música e incluso a escribir poesía. No muy buena, para ello hace falta sentimiento. Está claro el potencial que tiene el binomio humano-máquina. Las máquinas para amplificar las capacidades del ser humano, igual que la bicicleta aumenta las habilidades motoras, las computadoras incrementan las capacidades cognitivas.

El mejor ajedrez hoy no lo juega una máquina y tampoco un humano, sino binomios hombre-máquina. El futuro traerá mucha de esta colaboración de humanos y máquinas, pero es posible que, en actividades muy puntuales, como manejar, diagnosticar algo particular, medir cosas específicas en tiempo real, etc., las máquinas superarán claramente a los humanos, y, además, presentan ventajas: no se cansan, no toman vacaciones y tampoco suscriben convenciones colectivas. Aunque, tal vez sea una brecha generacional, prefiero ser yo la que lleve el volante, no me sentiría cómoda si no tengo a la vista al chofer.