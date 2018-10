Las Ventanas

Cerrar los ojos

Lo estamos viendo, está sucediendo y ante lo insólito, preferimos cerrar los ojos. Mientras varios miles de migrantes brincan el cerco fronterizo, el desconcierto político impera. Ni el mandatario en funciones ni el flamante presidente electo saben qué hacer. Entre los gritos de un enfurecido mandatario norteamericano que reclama la incapacidad de detener el avance de los centroamericanos, un gobierno que languidece y otro que todavía no termina de entrar en funciones —aunque parezca otra cosa—, la situación se complica en un radio de trescientos sesenta grados.

Por un lado, hay quienes opinan que México quiere diseminar la caravana a base de trámites burocráticos, por el otro, la decisión de los migrantes de seguir adelante y llegar a su destino. En un extremo están quienes opinan que la movilidad no debe ser condicionada por las fronteras y están los que creen que el tránsito desordenado sólo va a traer más problemas. ¿Qué hacer con siete mil personas? Son seres humanos que en su andar, requieren de servicios: necesitan ir al baño, asearse, guarecerse, comer, tirar su basura y apretando los dientes y cerrando los ojos no vamos a estar a la altura de un problema que ya está en territorio nacional.

No me queda claro cómo se están organizando todas estas personas para conformar este contingente. Cuando pregunté por qué habían decidido dejar el andar silencioso y habían optado por entrar todos juntos, respondieron que sin hacer ruido podría parecer que tendrían más posibilidades de pasar desapercibidos y lograr su cometido; sin embargo, el peligro que representa el crimen organizado y eventos pasados en que migrantes fueron secuestrados y asesinados los llevaron a preferir ir juntos. Lo hacen para protegerse.

También huyen para protegerse. Salen de sus tierras porque ya no se sienten seguros, porque el ambiente no da para llevar una vida, porque la delincuencia les quita todo y porque la situación económica es una amenaza subyacente. No sólo está huyendo este contingente de hondureños que buscan algo mejor, huyen subsaharianos que se montan en pateras y sin saber nadar, se hacen a la mar para salir de un estado de intimidación constante. Huyen en Myanmar para escapar del genocidio. Huyen los mexicanos, no se nos olvide que nuestros compatriotas también salen expulsados de nuestro territorio nacional en busca de un mejor aire para respirar.

El principal tema del siglo XXI está siendo ignorado. No es necesario elevar la voz para advertir de los males apocalípticos que nos pueden venir si no hacemos caso a las circunstancias. No es necesario, porque ya están aquí. Ya no es tan fácil hacernos de la vista gorda. Me temo que el disimulo no se debe a la falta de voluntad, se debe a que en realidad no se sabe que hacer con el problema y desde Honduras hasta Guatemala van aventando la papa caliente que ya llegó a nuestro país.

Y, me temo, que en esta condición lo primero que debemos hacer es darles una calidad migratoria a estas personas. Dejarlos sin una personalidad jurídica es condenarlos. Es lanzarlos al subsuelo para que busquen una vida mejor en la clandestinidad. Un migrante que no tiene papeles hará un trabajo legal en forma ilegal. Así, es fácil caer en abusos. En esa condición, pierden la posibilidad de que sus derechos humanos sean respetados. Hace falta dar un paso más.

El momento para que las organizaciones de derechos humanos se hagan cargo de proponer una solución adecuada ya está aquí. Es tiempo de dejar de reaccionar frente a estos movimientos, dándoles limosna y caridad a los migrantes. Si nos ponemos serios, tomamos el toro por los cuernos y admitimos que si no nos ponemos a trabajar jamás lo vamos a remediar.

Lo glorioso es que el problema puede ser una solución en sí misma. Hay gente que quiere trabajar y trabajo que necesita ser hecho. Hay muchas labores que los locales no quieren hacer pero hay quienes están dispuestos a hacerlo. Si abrimos los ojos, tal vez, además de resolver un problema, estemos encontrando una fuente de desarrollo económico.