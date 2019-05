Las ventanas

Un tigre en la rifa

No es la primera vez que un elemento importante del círculo cercano a un presidente renuncia, pasa aquí y en todas partes del mundo. Sin embargo, cuando un personaje cercano al poder decide bajarse de la silla, a uno le da por pensar: ¿qué pasó? El hecho de que Germán Martínez Cázares haya dimitido y ya esté reinstalado en su curul nos hace elevar las cejas. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un órgano complejo, para entenderlo hace falta más que buena voluntad y para manejarlo no es suficiente tener una carrera política.

Se va Martínez con sus credenciales y llega Zoé Robledo Aburto con las suyas: un hombre cercano a López Obrador. Es un chiapaneco de 40 años, que estudió Ciencias Políticas en el ITAM, que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo, que ha tenido cargos de elección popular –ha sido Diputado local, Senador- y se desempeñaba como subsecretario de Gobernación. Ahora le tocará jinetear en una arena en la que además de buena voluntad se requiere conocimiento técnico y manejo de números.

Si lo que Germán Martínez Cázares escribió en su carta es verdad –y no parece andar muy lejos de la realidad-, el panorama no es nada halagador. Tal vez Robledo haya visto a su jefe con el gusto de quien se saca un tigre en la rifa, especialmente si el felino anda herido y enojado. Entender de flujos de efectivo es distinto de los manejos políticos que se puedan dar al interior de un partido político que detenta el poder. A la gente de Morena, le ha costado mucho trabajo darse cuenta de que ya no son oposición y que ya deben estar ejerciendo las funciones para las que fueron votados. Los discursos deben preceder a las acciones, la aridez presupuestal a la que se ha sometido al organismo de seguridad social más grande de América Latina ha desembocado en una situación terrible para los derechohabientes, es decir, para quienes buscan servicios de salud, pensiones, jubilaciones, incapacidades y una serie de servicios, trámites, prestaciones y beneficios. Germán Martínez asegura que el estrangulamiento presupuestal ha dejado al IMSS en la incertidumbre. Hay gente que no puede vivir en el limbo y prefiere volar a la certidumbre que da la protección del Senado.

Entonces, Zoé Robledo llega a trabajar a un organismo que está congelado, paralizadas sus actividades, con cuentas a proveedores que no se pagan, con medicamentos que hacen falta, con infraes-

tructura que no es suficiente y con trabajadores y patrones que pagan cuotas al instituto y no ven claro. Es decir, el IMSS no es un organismo de beneficencia, ni es gratuito. Cada servicio que se solicita, ha sido pagado y en la mayo-

ría de los casos ese pago significa mucho esfuerzo. Cada peso que entra al Seguro Social por cuotas ha salido del empeño de quien ofrece un empleo o de quien devenga un sueldo formal. ¿Será Zoé Robledo la persona adecuada para estar al frente de semejante reto?

Más allá de visiones, de derechas o izquierdas, de perredismos o morenismos, está una cuestión que la 4T ha dejado en un rincón: los números. Aquí no se trata de saber decir palabras bonitas, de saber nadar en aguas turbulentas, en pronunciar fidelidad al Presidente de la República, en ser honrado a carta cabal: todo eso no basta. Hace falta entender de cálculos actuariales, de lenguaje médico, de infraestructura hospitalaria y de una serie de conceptos que necesitan de experiencia ope-

rativa que no vemos en la trayectoria del nuevo titular del IMSS.

No quiero decir que Zoé Robledo no sea una persona inteligente o un profesional capaz, de hecho, es una persona astuta, con don de palabra y luce una forma de pensar clara. Por algo se ha ganado la confianza de López Obrador a tal nivel que lo eligió para apagarle el primer infiernito de su gabinete ampliado. No hay duda de que algo sabrá, pues ya logró ser recibido por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa y por lo menos, habrán platicado sobre qué hacer para domar la situación que luce bastante bronca.

Espero, que como el propio AMLO pidió en su conferencia mañanera, Robledo sea un funcionario público que esté por la atención a la gente, por la justicia y que luche con perseverancia y no se rinda. El reto que tiene frente a sí no es sencillo, imagino que lo entiende bien. Mirará a Germán Martínez, entornará los ojos y acariciará al tigre que le acaban de dejar.