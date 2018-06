Las ventanas

Continuidad

A una semana de la elección presidencial, con el futbol a todo lo que da, con las casas encuestadoras convertidas en el oráculo que ya nos dejó ver el futuro, con las denuncias de que las preferencias se contaminaron con ‘bots’ y con tanto ruido alrededor, el silencio previo al primero de julio, la etapa de reflexión se hacen necesarias frente al momento de la verdad que se da cuando tomamos un crayón y tachamos el símbolo de nuestra elección.

Nos han dicho que este momento de suma importancia nos llevará a un cambio de amplio espectro. Lo que escojamos el próximo domingo nos va a durar seis años. Me hace pensar en los días previos a entrar a la escuela, cuando mi mamá me advertía que tenía que elegir bien porque los zapatos me tenían que durar todo el año. Lo hacía con la intención de presionar para que escogiera los que ella creía que me durarían más, que generalmente, no eran los que a mí más me gustaban.

Independientemente de las encuestas o de las presiones por elegir a uno u otro candidato, ninguno de los presidentes electos podrá dar un golpe de timón tan radical que implique cambios importantes a nivel macroeconómico. No hay signos de que para 2019 se vaya a presupuestar un déficit público fuera de la trayectoria conocida ni que se vaya a dar un gasto descontrolado. Es decir, el primer año de gobierno del próximo presidente será de continuidad. No se prevén turbulencias ni caminos sobresaltados.

De hecho, desde el lunes dos de julio, se deberán empezar a tender los puentes de continuidad. El presidente electo deberá ponerse de acuerdo con la actual administración para seguir adelante porque la vida del país no se detiene. Es más, el presidente entrante escuchará al saliente y seguramente esto incluirá recomendaciones. Estos consejos serán atendidos. Además, el paquete fiscal para 2019 deberá presentarse, a más tardar el 15 de noviembre. Esto significa que deberá instalarse una mesa de coordinación para que se presente en tiempo y forma dicho paquete, antes de que concluya la presente administración y que sea aprobado antes del 20 de diciembre, es decir, ya con la siguiente administración en funciones.

Así que, la continuidad se debe dar sí o sí. Aunque la presidencia de Enrique Peña Nieto concluye el 30 de noviembre, a partir del 2 de julio muchas decisiones deben ser consensadas entre los que llegan y los que ya se van. Empezará el tiempo de tender puentes y no son sólo metáforas. Tanto es así, que la ley tiene previsto que se asigne una partida presupuestal para sufragar la operación de un grupo de gente definida por el presidente electo, que formarán lo que se conoce como el equipo de transición.

Entonces, el clima político debe cambiar. Las amenazas, los gritos y los sombrerazos deberán de convertirse en lenguaje común. Deberá haber una disposición para platicar y para acordar, deberá haber respeto y una firme promesa de respetar los acuerdos que ya se tienen y de no generar obstáculos a los que empezarán a operar.

Después de la elección deberá de llegar un periodo de calma y conciliación. Deberá haber cordura y grandeza de miras. Si estamos en calma, si sabemos respetar la decisión del pueblo y entendemos que la sabiduría de los gobernados alcanzará para elegir al mejor, entonces las variables macroeconómicas nos alcanzarán para tener una transición en clama. De lo contrario, el tipo de cambio se puede descontrolar, la inflación puede crecer, los capitales se pondrían nerviosos y son escenarios que no nos gustaría ver.

En fin, aunque muchos votantes estén esperando un cambio, hay que darnos cuenta de que también debemos apostar por la continuidad. Necesitamos una transición entre administraciones que fluya sin obstáculos si queremos condiciones favorables para el país. Al final, eso es lo que todos queremos.