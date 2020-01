Las ventanas

¿Sabes dónde andan tus hijos?

Hace varias décadas, hubo una campaña en radio y televisión que preguntaba: ¿sabes dónde andan tus hijos?, mi papá con cierto alivio contestaba que sí que lo sabía, porque estábamos ahí en casa cenando, lavándonos los dientes, poniéndonos la pijama o ya de plano entre las cobijas a punto de caer en un sueño profundo. Sí, le decía mi mamá: hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes.

Los años pasaron. En la adolescencia, me tocó otro México, menos violento, menos peligroso. Uno en el que se podía salir por las noches, andar de fiesta con los amigos. Mi madre se quejaba –como tantas las mamás mexicanas- de que no se podía dormir hasta que todos estuviéramos en casa. Y sí, la pobre pasó muchas noches en vela y nosotros recibiendo regaños por pasarnos de la hora de llegada. En aquellas épocas, mis padres no sabían con certeza en dónde andábamos. Tenían que confiar. No había redes sociales, el uso de los teléfonos celulares no era tan extendido y los que había, eran ladrillos pesados que transmitían voz y no datos. Si alguien decía que iba a estar en ‘A’ y en realidad se iba a ‘B’, quedaba en la conciencia del mentiroso porque no había tantos medios para verificar el paradero de los hijos.

Hoy, la tecnología nos da la oportunidad de compartir nuestra ubicación en tiempo real. Así que si los hijos nos dicen que están en un lugar y se fueron a otro sin avisar, podríamos verificar su paradero. Hay tantas maneras de saber en dónde andan nuestros hijos, tantas opciones que nos ha traído el progreso y el adelanto tecnológico como formas de evadirlas. La verdad es que uno no puede confiar en que un aparato haga ese trabajo, nadie puede custodiar a quien no se quiere dejar cuidar.

Los padres tenemos que elevar las antenas, aguzar los sentidos y poner atención. Negar que México es un lugar cada vez más hostil, con altos índices de violencia, inseguridad e inequidad de género, sería mentir. No quiero decir que los tiempos pasados son mejores, quiero decir que es importante que nuestros hijos sepan y se cuiden y nos tangan confianza. El país requiere que los nuestros entiendan que hay peligros para los mayores de edad y también para jóvenes: embarazos adolescentes, matrimonios obligados, acoso y hostigamiento, abuso, crimen, drogas, alcohol, en fin, una violencia lacerante.

Por lo general, pensamos que los peligros los tienen los vecinos de enfrente y que en nuestra casa todo es perfecto. Creemos que en el jardín de al lado es donde los muchachos se alcoholizan porque en el mío, no; que son otras familias las que padecen a chicos que se envician, que consumen sustancias tóxicas, que en otros lares se dan trastornos alimenticios y hay problemas. No obstante, puede que tengamos en la punta de la nariz un problema y no nos hayamos dado cuenta.

Casi siempre, son los padres los últimos en enterarse de las dificultades de sus hijos. Lamentablemente, los amigos se encubren, los hermanos sirven de tapadera, otros padres no se atreven a ir a avisar. Nos acogemos al dicho de que: el chisme se agradece y el chismoso se aborrece. Nos ponemos un candadito en los labios, miramos para otro lado y disimulamos. Pero, lo que pasa en el jardín de enfrente puede estar pasando en nuestro propio patio.

Un dicho irlandés dice: una pareja puede tener un niño, pero hace falta un pueblo entero para cuidarlo y guiarlo por el buen camino. ¿Qué harías si te enteraras de que el mejor amigo de tu hijo consume drogas, se alcoholiza y ya torció el camino? ¿Le avisarías a sus padres? O, visto desde otro punto de vista: ¿cómo reaccionarías si alguien de buena voluntad, te diera una noticia de este estilo?

Hoy, más que preguntarnos ¿dónde andan tus hijos? Tal vez, no sea la pregunta adecuada, la que puede ser que lo sea es: ¿en qué andan tus hijos?