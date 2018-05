Las ventanas

Sobre el segundo debate

Algo sucedió que el segundo debate no logró el nivel del primero. Tal vez fue el horario. Algo tuvo que ver que en la Ciudad de México se activó la alerta sísmica. El escenario no fue tan espectacular como el Palacio de Minería. En fin, hay quienes opinan que los temas no despertaron tanto interés en el respetable grupo de votantes. Lo cierto es que cayó la audiencia y sabemos que en estos temas el rating es el rey.

Es una pena, las oportunidades para ver a los candidatos contestando y haciendo propuestas, discutiendo sobre temas tan importantes como comercio, migración, globalización, exponiendo sus ideas y defendiéndolas son pocas. Tres debates no son nada frente al mundo de spots televisivos, radiofónicos, anuncios en redes sociales, pancartas y anuncios. Sin embargo, es muy bueno, hace veinticinco años ese tipo de formatos no existían. La figura de los candidatos era lejana y las campañas eran tiempos de baño de pueblo. Se exponían a las multitudes, hablaban y se iban a dormir. Hoy, al menos, se les lleva a contrastarse y a competir.

Siendo tan pocas las oportunidades, habría que aprovecharlas mejor. El formato del segundo debate no logró enganchar al electorado. Las mediciones revelan que la gente mostró interés y a la media hora ya lo había dejado de ver. La intención fue buena, darle oportunidad a la gente de preguntarle a los candidatos directamente. Pero, muchos se pusieron nerviosos, no quedaba claro lo que estaban preguntando, trastabillaban y daban pie para que se contestara lo que se quisiera. Normal, cuando uno no está acostumbrado a las cámaras se le hace moño la lengua.

El papel de los moderadores no fue brillante: Yuriria Sierra y León Krauze se confundieron. Creyeron que estaban haciendo una entrevista en vez de moderar un debate. Interrumpían a los candidatos, no los dejaban contestar —José Antonio Meade y Ricardo Anaya les pidieron que los dejaran responder—, arrebataban la palabra. Parecía que tenían una gran urgencia por lucir más que por hacer lucir las ideas de los exponentes. Gran falla. Ni hablar del productor y del director de cámaras que no sabía lo que estaba haciendo. Parecía que estaban dormidos. Nos perdimos el abrazo que El Bronco propició entre Andrés Manuel y Anaya.

Como siempre, desde los cuartos de guerra de las campañas, cada una le dio la victoria a su cada cual. Normal. Y, más allá de ganadores y perdedores, están las propuestas. El Bronco se quedó solo, perdió frescura y sus ocurrencias —salvo el abrazo que no pudimos ver— ya no causaron tanta gracia. Ricardo Anaya sorprendió al pararse frente a López Obrador y demostrarle la falta de dominio que tiene sobre las cifras que le preparan sus asesores, lució ágil y articulado. Andrés Manuel será recordado por los chistes de ‘Anayín Canallín’ y por volver con la cuestión de cuidarse la cartera. Se le vio desarticulado, desinformado y anticuado. Una calamidad que saque propuestas que tienen cincuenta años de haber demostrado que no sirvieron y que fueron un gran fracaso.

José Antonio Meade, por su trayectoria y experiencia, fue el candidato que mejores respuestas dio, que lució un mayor conocimiento y dominio de temas especializados. Su preparación y su práctica profesional quedaron de manifiesto. Lo malo es que muy pocos se quedaron hasta el final para ver lo que el candidato del PRI estaba proponiendo. El problema con Meade no es ni su formación ni su discurso, ambos son muy buenos. El reto que enfrenta es la dificultad que tiene para conectar con la gente. La mesura, el manejo de datos, el análisis venden menos que una frase chistosa dicha por el eterno candidato o los golpes bien asestados por Ricardo Anaya que es más eficiente para moverse en los escenarios.

La fórmula para que todos los participantes mostraran sus ideas en torno a un mismo tema, que presentaran argumentos para defender lo expuesto y que pudieran defender sus tesis a partir de bases sólidas que permitieran al electorado valorar no fue eficiente en el segundo debate. Los moderadores se confundieron, los participantes activos se pusieron nerviosos, la producción fue mala. Nos quedaron a deber. Nos tendremos que imaginar ese abrazo que el camarógrafo nos negó. Tal vez, alguien debiera pintar un cuadro para verlo, de la misma manera en que lo hacemos con el de Acatempan.

Parece que los números y las proyecciones no se mueven mucho después del segundo debate. Y, sigo insistiendo: las encuestas no son oráculos. Todavía no hay nada escrito. Nadie puede echar campanas al vuelo. Aunque, claro está: hay quienes tienen razones para estar muy preocupados.