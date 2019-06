Las ventanas

Migración

Cecilia Durán Mena

El tema de la migración es un asunto filoso que corta profundamente. Nadie puede sentirse excluido del tema. Sea porque hemos vivido un proceso migratorio en primera persona o porque tenemos un pariente, un amigo, un conocido que ha migrado o porque hemos trabajado con o para alguien que es migrante. El mundo se mueve y la división entre el sedentarismo y el nomadismo sigue ocupando la preocupación de la Humanidad.

La tierra que ve nacer a sus hijos en muchos casos no será la que reciba en sus entrañas esos restos mortales. La patria se convierte en una mujer que está en trabajo de parto y que ya no puede contener a sus hijos en el seno. Los expulsa. La gente empieza la diáspora y en este andar pierde ciertas señas de identidad y gana otras. Los migrantes que se fueron y que tienen establecidos mucho tiempo en algún lugar opinan distinto que los que acaban de llegar.

La calidad migratoria de un semejante genera dos cosas inversamente proporcionales: solidaridad o ataque. La posición que cada uno enarbola se relaciona con el punto de vista. No es lo mismo criticar al vecino que trata mal a un connacional que ser el que se siente invadido. Por supuesto que no es igual ver llegar a gente ordenada, limpia, culta, con buenos modales y dispuesta a invertir que sentirse en medio de un enjambre de personas que tienen costumbres distintas y que afectan el ritmo de la cotidianidad.

Las diferencias asustan. México está en la mira. El mundo vuelve la vista al país que ha reclamado buenos tratos para los suyos y que ha permitido barbaridades a quienes traspasan el Suchiate en busca del sueño americano. De los que entran por el sur, pocos ven en México un destino, van de paso. Pero, así sucedía en el pasado. Muchos europeos tomaban un barco pensando que llegarían a Nueva York o a Nueva Orleans y en el despiste de la huida, terminaban desembarcando en Veracruz y hacían de esta tierra su hogar. Hoy, muchos llegan a vivir su etapa de jubilación en un país amable, colorido y acogedor.

Claro, cuando vemos como el tema migratorio se nos va desbordando, cuando nos enteramos del número de personas que van camino al norte y vemos las caravanas que pasan por nuestras ciudades con la esperanza de llegar a Estados Unidos y espacialmente, cuando nos enteramos que allá no los van a dejar pasar, la piel se nos pone de gallina.

Es como cuando nos avisan que vamos a recibir visitas en casa. Nos alegramos de recibir y abrimos las puertas de la casa y los brazos para dar la bienvenida. Nos da gusto la novedad, pero dice el dicho con tanta razón, que el arrimado y el muerto a los tres días apesta. Después de un tiempo ya no sabemos qué hacer con la visita. Queremos volver a la cotidianidad y no podemos. Nos parece una falta de educación preguntar cuánto tiempo falta para que se vaya y se nos descompone la vida al enterarnos que la visita, que no se quería quedar, es probable que ya no se vaya a ir.

¿Cómo integramos a los migrantes a la vida diaria? No es suficiente decir que le vamos a echar más agua a los frijoles. Estirar los recursos es imposible, no da para tanto. Por eso, preferimos hacerle un hoyo a nuestro presupuesto y dar una ayuda a la visita para que extienda las alas y se regrese de donde vino. Me parece que esa es la decisión que tiene en la mente el presidente López Obrador al darle a El Salvador 30 millones de dólares.

Muchos se rasgarán las vestiduras y otros, como Nayib Bukele, el mandatario salvadoreño, estarán frotándose las manos. La verdad es que en este tema tan filoso y con tantas puntas, es fácil salir lastimado. No hay forma de mirar el tema con optimismo, es preciso ser crudo y realista. Es un asunto mundial que tiene que ver con seguridad, pobreza extrema, persecución y hambre.

El impacto del tema migratorio es complejo. México es un país que tiene problemas serios de insuficiencia de fondos, de violencia extrema y de crimen organizado. El rumbo que debe seguirse nos lleva a reflexionar sobre qué tipo de nación queremos ser. Nadie podemos sentirnos excluidos del tema.