Las ventanas

Los otros mexicanos

Me choca darle la razón a Donald Trump y más cuando se tiene que admitir algo que duele entrañablemente: hay algunos mexicanos que son bad hombres. Arden las profundidades de las entrañas y se siente una picazón terrible al saber que en este México lindo y querido hay narcotraficantes, tratantes de personas, rateros, delincuentes, abusadores, asesinos. Ni modo, la verdad duele y en este caso, también incomoda. También hay un montón de corruptos.

El video en el que se muestran maletas llenas de billetes, personeros a los que se le va la boca, nombres de políticos de alto rango, expresidentes, jueces, legisladores y una vida política que escupe a borbotones corrupción y embarra a todos no sorprende. Ya lo veíamos venir. Nadie puede olvidar el video de las ligas ni justificarse detrás del dicho de que no se trata de un sistema corrupto sino de la corrupción como sistema.

Sería tan fácil —y parece que lo ha sido y lo sigue siendo— poner cara de susto, llevarse una mano a la boca y señalar con la otra, como si eso fuera una acción exculpatoria suficiente para regresar las aguas a su lugar. Hay un dicho en el mundo de los detectives que les sirve para resolver sus misterios: sigue la ruta del dinero. Parece que eso hermana a muchos de los bad hombres a los que se refiere Trump. Pero, no todos somos iguales.

La ruta del dinero alcanza a muchos mexicanos que han llegado a las portadas de las revistas del corazón y que por momentos se creyeron monarcas en una democracia republicana; la frivolidad de esos bad hombres los hizo mostrarse de cuerpo entero al mandar publicar imágenes de sus excesos. Las redes sociales propias y de sus familiares están cargadas de rostros que disfrutaron de ese sistema corruptor al que ahora quieren culpar, como si fueran inocentes palomitas que se dejaron engañar.

Pero, siempre pudieron decir que no. Podrían haber rechazado esa botella de champaña, ese reloj, esas maletas: esas monedas. Ver el video en el que aparecen los mandaderos en un estacionamiento retrata lo tosco y corriente de estos que se sintieron la crema y nata de la sociedad mexicana. No es el sistema, son todas las veces que alguien dijo que sí, que accedió a pasarse al otro lado, que decidió hacerse de la vista gorda y que se preguntó qué tanto es tantito amparado por un sistema colectivo de corrupción. No, no fue Fuenteovejuna, señor. Fueron cada uno que se manchó las manos en vez de mantenerlas limpias.

Porque, lo que le respondemos a Trump cuando sale con la cantaleta de los bad hombres sigue siendo válida. No todos los mexicanos somos así. Los otros mexicanos que no somos así. Hay un grupo que preferimos conservar las manos limpias. Nos gusta mirar de frente y no tener que agachar la cara, dormimos tranquilos y saboreamos lo que comemos porque nos ganamos el pan con el sudor de la frente.

Desde que llegó Emilio Lozoya, la burbuja corruptora estalló embarrando a lo más selecto de la clase política. Nadie se ha ido en blanco. Unos se conformaron con centavos y otros no les alcanzó todo el oro del mundo. Los barateros y los ambiciosos están en el mismo costal. No es una cuestión de cantidad, no se trata de decir: este es corrupto, pero poquito. O eres o no eres: la honestidad, la verdad, la belleza son valores absolutos.

Hijos, primos, hermanos, esposas, madres forman un urdimbre sólido sobre el que se tejió una red de corrupción que se dedicó a extorsionar y a presionar para conseguir más dinero, y cuando lo lograban, pedían más. Esa es una carrera que no termina, un hambre que no se sacia. O, eso es lo que estos personajes dejan ver. Montañas de dinero que pasan de una mano a la otra.

Sí, qué pena. Expresidentes, antiguos candidatos a la presidencia, exsecretarios y un grupo de gente que pudo y debió hacer bien a México y decidieron abusar. Los otros mexicanos nos avergonzamos, nos indignamos y nos morimos de rabia frente a tanta muestra de frivolidad. Pero, hay algo que a Donald Trump se le olvida: no todos somos iguales.