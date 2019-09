Las ventanas

La verdad rota

Después de casi cinco años de que cuarenta y tres jóvenes desaparecieran en el estado de Guerrero, aún no sabemos bien a bien qué fue lo que sucedió. Si no podemos conocer lo que pasó, es mucho menos probable que vayamos a saber nada más. Para poder resolver un problema, necesitamos poder enunciarlo en toda la extensión de la palabra. En el método científico, para poder llegar a una conclusión, debemos plantear el problema. Sin planteamiento no hay solución posible.

Por desgracia, cada que nos referimos al caso Ayotzinapa siempre hay una sorpresa adicional que nos lleva a hacernos más cuestionamientos y, en última instancia, a entender que lejos de acercarnos a la verdad, más bien nos estamos alejando. No entenderé jamás qué estaban haciendo estos muchachos tan lejos de su lugar de estudio; qué buscaban en Iguala, quiénes son los protagonistas y antagonistas de esta historia; por qué esta historia ganó tanta notoriedad y por qué no sucedió lo mismo con tantos desaparecidos que luego brotan de la tierra que se convirtió en una inconmensurable fosa clandestina; por qué a pesar de que este caso recorrió la faz de la tierra, seguimos sin saber el paradero de estos muchachos, incluso cuando nos dicen que se le han dedicado tantos recursos para saberlo.

Nos vamos enterando de girones de verdad que intentan esclarecer la situación y luego nos confunden más. Parece que no todos eran estudiantes, hay la presunción de que entre el grupo había infiltrados. ¿Por qué? Nadie responde. En estos últimos días, nos enteramos de que más de la mitad de los detenidos a causa de este caso, ya han sido liberados. Estos últimos días, el presidente López Obrador sirvió salvoconducto para llevar a los padres de estos estudiantes con el fiscal general de la República; escuchamos al fiscal especial del caso y, aunque parece que ahora tenemos nuevos actores y que muchos confían que con el cambio y relevo de autoridades involucradas todo irá mejor, lo cierto es que el estado de cosas, lejos de mejorar, empeoran.

Lo que se escucha, desalienta. Los familiares de las víctimas atienden la promesa de que todo se reconstruirá de cero, que perseguirán penalmente a los encargados que les precedieron, que fueron los otros los culpables del naufragio de este caso y, en últimas, los que se encargaron de romper la verdad en mil pedazos. Pobres familiares de las víctimas. Escuchar palabras tan duras significa que en casi un lustro no ha habido nada que los lleve a saber qué sucedió, muchos pensarán que jamás lo sabrán con certeza.

La verdad en el caso de Ayotzinapa se rompe porque éste, como muchos casos, se convierte en un estandarte político. Lo sucedido entra en un callejón sin salida y sólo podemos imaginar que se cometieron torturas, violaciones a derechos humanos, irregularidades y una serie de imputados que están a punto de conseguir su libertad y otros ya están fuera de prisión. La capacidad judicial queda en entredicho y la promesa de justicia se ve tan cercana como si estuviera a la vuelta de la eternidad.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República y Tomás Zerón, exdirector de la Agencia Criminal de Investigación saben en su fuero interno que nivel de responsabilidad tienen en este fracaso de la justicia. Repartir culpabilidades es complejo, las irregularidades de este caso son graves, mucho de lo que nos dijeron no se puede comprobar. Los cimientos que sostienen la verdad histórica se desmoronan. La voz de Omar Gómez Trejo, el nuevo fiscal especial que se nombró en junio para atender este caso, rebota en la desesperanza de quienes quisiéramos entender. Se entiende la frustración de padres y familiares de estos estudiantes desaparecidos.

Sabrá Dios por qué no nos quieren decir la verdad. Sólo ellos entienden qué llevó a esos jóvenes estudiantes a ir a perseguir a la muerte y jalarle la cola. No lo sabemos, nadie nos ha dado una explicación convincente. Las dudas, la falta de certidumbre, el descuido, el reflector no abonan a la búsqueda de la exactitud.

Así, con la verdad rota, el tiempo sigue corriendo y eso no está a favor de la investigación. Es justo decir, que las grietas de este caso ni son nuevas ni nos resultan ajenas. Carpetazos y reaperturas no han servido para explicar lo que no se puede entender.

