Las ventanas

Niki Lauda

Enterarme de la muerte de Niki Lauda fue transportarme a aquellos tiempos de la infancia en los que me sentaba al lado de mi padre a ver sin entender lo que estaba en la pantalla, los resúmenes de las carreras de Formula 1. Y, es que mi papá era aficionado de esos que saben las razones de que el Autódromo de la Ciudad de México lleve el nombre de Hermanos Rodríguez. Lauda es un héroe, solía decir mi padre, con los ojos llenos de admiración y la boca llena de razón.

Muchos jóvenes no sabrán quién fue Niki Lauda y vale la pena que lo sepan. Tal vez a algunos les resulte familiar porque uno de los personajes de la serie animé japonesa ‘Arrow Emblem Hawk of the Grand Prix’, está basada en la vida de Lauda, ca-

racterizado como ‘El hombre enmascarado’, pero el gran Niki fue mucho más que una figura de animé. Lauda fue mucho más que un gran campeón de Fórmula 1, fue un guerrero que hizo de la perseverancia y la valentía valores que le sirvieron para construir y reconstruir su vida.

Dicen que los ingredientes con los que está hecho un hombre hablan de lo que será en el futuro y puede ser. Lauda era un hombre con una combinación de orígenes extraño: nació en Austria y tuvo sangre gallega. Nació en Viena entre sábanas de seda, en una familia acomodada, su abuelo fue abogado y su padre empresario. Digamos que no tuvo dificultades para dedicarse a la pasión de su vida porque el tema económico estaba resuelto. Estuvo relacionado con el mundo de la velocidad, aunque sus inicios con el equipo March no fueron muy triunfales.

Fue el mismísimo Enzo Ferrari quien se encargó de contratar a Lauda para la escudería del cabalino rampante, marcando el paso del automovilismo de elite. Una dupla ganadora en la que Lauda lograba arrancar en la primera posición de todos los grandes premios del mundo. Pero, en 1976, en el Gran Premio de Alemania, Lauda tuvo un accidente en el que se incendió su automóvil. Todos creyeron que ese sería el fin de Niki Lauda, pues al retirarlo del monoplaza, su cuerpo estaba quemado casi en su totalidad. Las quemaduras llegaron a dejarle marcas permanentes en gran parte de la piel y del rostro.

Pero, la historia de Lauda estuvo lejos de terminar con ese accidente. El gran Niki Lauda, como le decía mi padre, nos iba a dar mucho más de qué hablar. Fue empresario de la aviación, fundó Lauda Air y volvió a las pistas del automovilismo en 1982. Ver correr a Niki Lauda era emocionante, era el privilegio de ver cómo se mueve una leyenda. Lauda era una especie de encarnación del Ave Fénix. Se retiró del volante en 1985, sin embargo, jamás del automovilismo. Fue asesor y accionista de Mercedes. Fundó otra compañía de aviación, Niki, e incurrió en el mundo del espectáculo como comentarista de Fórmula 1 para la televisión austriaca.

La figura de Niki Lauda no es nada más la de un corredor exitoso, la de un empresario acaudalado o la de un emprendedor que hace realidad sus proyectos. Es la de un hombre que hecho cenizas fue capaz de reconstruirse una y otra y otra vez. Digo que es importante conocer quién fue este personaje porque los ingredientes de los que estaba hecho parecen estar en peligro de extinción y es nuestra obligación preservarlos: constancia y valor.

Hoy, nos enseñan a buscar el éxito y escuchamos por todos lados que si compramos esto, si estudiamos aquello, si aprendemos con esta aproximación tendremos en nuestras manos la llave del éxito. Pocas veces nos advierten que para triunfar, hay que sufrir descalabros, Lauda quebró muchos de sus proyectos de emprendimiento. Más bien es al revés: nos están conminando a tener cuidado, a no exponer, a no atreverse por el miedo a fracasar. A nadie le gusta perder, ni morder el polvo. Pero, ¿cuántos ejemplos de éxito conocemos de gente que le haya pegado a la primera sin sufrir rasguños o despeinarnos? Si acaso llegaran a existir, estaríamos pensando en ídolos que parecen hechos de plástico.

A mí me gustan los héroes que están hechos de carne y hueso; esos a los que las cicatrices no los tiran; esas a las que las malas experiencias les dicen que ese no era el camino y se levantan sacudiéndose el polvo y quedando listos para seguir en la batalla. Gente como Niki Lauda que a pasar de todo, tomó el volante de su vida y le dio la dirección que más le gustaba.