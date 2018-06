Las ventanas

La visita de Melania

Dicen que Eva Braun, consciente de que las explosiones de los enemigos estaban cada vez más cerca del Fürherbunker y de que el destino de Hitler y del puñado de seguidores que los acompañaban, le escribió una carta a su hermana Gretl y cuando terminó de redactarla regresó junto a los demás con un magnífico abrigo de zorros planteados y se lo regaló a Traudl Junge, la joven secretaria del líder alemán. La joven acarició la piel del abrigo y lo dejó ahí. Huir por las calles de Berlín con semejante regalo era desperdiciar cualquier oportunidad de salvar la visita.

Mucho se ha dicho en torno a las similitudes que acercan las figuras de Aldolf Hitler y de Donald Trump. Pareciera que ambos megalómanos gustaban de aterrorizar para ganarse el respeto de propios y extraños. Pocos se tragaron la píldora del Tercer Reich, dentro y fuera de Alemania. Son contados los que pueden ver con simpatía las últimas muestras de crueldad perpetradas por el presidente de Estados Unidos. Hasta el mismo ya se dio cuenta del costo que sus disposiciones tuvieron y del rechazo generalizado que reciben sus disposiciones. Si Trump cree que puede parar la globalización, que se fijo como el desprecio mundial se le viene encima como una tormenta de la que no se puede guarecer.

La visita de Melania, la primera dama de Estados Unidos, me genera sospechas. La primera y la más evidente, es que el equipo de la Casa Blanca la mandó a sonreír y posar a la cámara para generar cierta simpatía. La vemos en imágenes en las que aparece observando dibujos de niños que debiendo estar con su familia, están lejos de sus seres queridos. La vemos entrar a una bodega con jaulas y sentarse a preguntar lo que ya sabía. Escucha las explicaciones que le dan, pregunta la edad de las criaturas y dice que ella no está de acuerdo con la política de cero tolerancia y con el alejamiento del que fueron víctimas los niños.

No la vemos comentar sobre la situación en la que están amontonados en jaulas, ni sobre la comida chatarra que les están dando, ni sobre la situación médica. Escucha, eso sí y el rostro de la señora Trump me da una sensación de tranquilidad plástica, de incomodidad. Tal vez tiene ganas de arañar a los sujetos que cumplieron las órdenes de su marido o no alcanza a procesar lo que está viendo. No es lo mismo que te cuenten a tener, en vivo y a todo color, la experiencia de mirar frente a frente a pequeños angustiados porque ni saben dónde está su familia ni cuándo la volverán a ver.

La segunda sospecha es que efectivamente la señora Trump se interesó sinceramente en el tema, se le salió del huacal al señor presidente y fue a corroborar en persona que su opinión en torno al asunto no sólo era correcta sino que también necesitaba meter las manos y hacer algo al respecto. No podemos engañarnos, la visita de Melania no tuvo la fuerza como para hacer reaccionar a su marido. Lo que hubo fue una presión internacional y de medios que llevaron al presidente a recular.

Me da una pena terrible ver que en la profundidad del Hombre haya tanto nivel de maldad. La instrucción de un presidente lleva a personas de la guardia fronteriza a convertirse en monstruos que jalonean a niños, madres y padres para quedar bien con su jefe. Me los imagino como esos animales de ataque que son entrenados para hacer atrocidades y una vez hechas agitan la cola y esperan que les lancen una galleta como premio por su actuación.

Se le acaban las municiones de popularidad a Donald Trump, Jeff Sessions trata de justificar a su patrón de la misma forma en que Goebbels lo hizo con el suyo. La visita de Melania me tiene intrigada. ¿Qué estará sucediendo en la cabeza de la Primera Dama? Me resulta difícil interpretar sus gestos, leer su rostro. Si efectivamente, Melania Trump tiene una preocupación genuina y puede influir en el presidente: esos espacios de confinamiento deberán cambiar. ¿Por qué no los hospedan en algunos de los hoteles de la familia?

Tal vez, Melania no tenga la fuerza para hacerlo. Quizá esté pensando en regresarse a vivir a Nueva York y mirar a través de la ventana la hermosa vista del Central Park mientras acaricia un hermoso abrigo de zorros plateados.