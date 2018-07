Las ventanas

La semilla del Papa Francisco

Muchos creen que Francisco es un sembrador eficiente que ha logrado esparcir ideas de renovación en una institución tan compleja como la iglesia católica. Otros están lejos de compartir esta visión: algunos creen que el papa se está tardando en aterrizar los cambios y el ala conservadora piensa que va a velocidades vertiginosas y que el Pontífice le debería bajar a la velocidad. Me parece que la semilla de Francisco es buena y que los terrenos en los que debe sembrar difieren en calidad y por ello, cosechar frutos es difícil.

El tema es escabroso. Para nadie es secreto que Francisco es respetado y que mucho de ese respeto lo encuentra fuera de la Iglesia que dentro. El mayor freno se lo impone el área ultraconservadora que quisieran ver a un príncipe en funciones más que a un obispo de Roma. Lo que pasa es que este papa es distinto: le gusta apoyarse más en los evangelios que en el derecho canónico, prefiere identificarse como pastor que como dignatario y en esa condición muchos de sus detractores insisten en que Francisco debiera devolver esa dignidad al papado.

Por otro lado, los progresistas buscan impulsar una revolución sustentados en las ideas del papa Francisco. Les gusta que el sucesor de Pedro se acerque más a la figura del apóstol que a la de los dignatarios romanos, que se aproxime más al cristianismo primitivo. Desde luego, esta ala del catolicismo siente que las reformas se deben apresurar, especialmente aquellas en las que exista una presencia más activa de las mujeres en el rito, un cuestionamiento real sobre el celibato sacerdotal, una amplitud de miras sobre los temas de género, familia y matrimonio.

Evidentemente, estas dos visiones del catolicismo son antagónicas y me temo que poco conciliables. La tarea de Francisco no es fácil. Los que tienen prisa porque las reformas aterricen y los que se apresuran a boicotearlas no entienden que los tiempos de la Iglesia no son los del calendario mundano. Pero, lo que muchos dejan de ver es que la verdadera revolución de Francisco ya inició. Es la revolución del ejemplo.

Se trata de medidas que empiezan como debe de ser, con él como estandarte. Es su propia actitud, desde la sencillez con la que vive hasta el abandono de símbolos de la vida mundana, este Papa no usa zapatos de Prada. En sus homilías, especialmente las que dirige a obispos y cardenales —basta recordar lo que dijo en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México— insistió en que su lugar en la iglesia era ser pastores, pastores que olieran más a ovejas.

“En el pueblo de Dios, del que debe ocuparse la Iglesia, los preferidos deben de ser los hambrientos, el olvidado, los enfermos, los tóxico-dependientes, es decir, personas concretas con sus dolores y sus heridas”, enfatizó Francisco en un reciente discurso frente a los nuevos cardenales. Francisco busca que los prelados se mezclen con la gente, que vaya a su encuentro, no que se queden sentados en la sede y esperen en forma imperial a que los fieles se acerquen a ellos a pedirles la bendición.

La semilla de Francisco está plantada y dará fruto, no hay duda. El papa es un jesuita y como tal entiende las complejidades de las estructuras y las complicaciones que trae consigo el cambio. Mover a la iglesia católica no es un trabajo que se lleve a cabo de un día para otro, deben ser transformaciones bien pensadas para que lleguen al largo plazo y sean de amplio espectro.

No sé, tal vez pronto veamos al papa hablando de una teología de la mujer, de igualdad de oportunidades a aquello que el mundo arrincona y desprecia, de medidas fuertes frente a quienes se alejan de su grey para apostarse en sus palacios y veamos resucitar una nueva Iglesia. Seguramente, seguirá preguntando a la gente si ha hecho algo bueno en vez de cuestionarle su fe e indagar si cree o no cree en Dios. Francisco es un papa al que le gusta tender puentes en vez de poner barreras. Pero, tal como lo refiere el Evangelio: el que tenga oídos que oiga. La revolución de Francisco ya empezó y basta verlo para enterarse. Una cosa es segura, su semilla va a germinar.