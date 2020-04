Las ventanas

Los pequeños negocios

Si el Estado, con todas sus facultades, no actúa inmediatamente, innumerables pequeñas empresas no sobrevivirán el tiempo de la pandemia. No hay otra manera de decirlo. Esa es la sombría verdad de la situación. Desde hace semanas, primero a cuenta gotas y luego como si fuera una estampida, la gente va perdiendo sus trabajos. Como si fueran la primera línea de soldados en el frente de guerra, los negocios chicos y medianos van cayendo en la falta del aire que les da el flujo de efectivo.

Estos valientes que sostienen más del noventa y cinco por ciento de la actividad económica del país esperan un programa para ayudarles a superar la pandemia del coronavirus. En realidad, no saben cuándo, o si, el alivio vendrá. Los gobernantes han sabido de la envergadura del problema, es posible que el impacto se les fuera revelando poco a poco, pero ahora saben que esto seguirá durante semanas y siguen sin actuar.

Las alternativas van desde condonación de impuestos, préstamos parcialmente perdonables a pequeñas empresas que utilizan el dinero para mantener a sus trabajadores empleados, pagar servicios públicos, cubrir hipotecas y pagar otros costos esenciales. Está claro que la implementación se ve plagada de problemas desde el principio, pero la administración sigue apareciendo desbordada. Las pequeñas empresas necesitan que los políticos cumplan sus promesas. Ya les llegó la hora de la verdad.

Es preciso aclarar qué son las pequeñas y medianas empresas, porque cuando le ponemos nombre a los conceptos, son más sencillos de comprender. Estamos hablando de la miscelánea de la esquina, esa tiendita que no tiene sucursales y que ha visto decrecer sus ingresos; o de la peluquería en la que nos cortamos el pelo y no está abierta; de la papelería a la que íbamos a comprar plumas y que hoy está cerrada; al restaurante del barrio al que acudíamos a festejar las fechas importantes, en el que los meseros nos conocían por nuestro nombre y que hoy sólo puede llevar servicio a domicilio y los que atendían las mesas ya los mandaron a descansar hasta previo aviso. Todos estos negocios tienen un mismo clamor: necesitamos más financiación para sostener a nuestros empleados

Esta parte crucial de la economía está más en peligro de fracasar. La gran mayoría de las pequeñas empresas tienen menos de 20 empleados. No tienen un ejército de abogados y contadores para procesar su papeleo, ni tienen montones de reservas o enormes líneas de crédito con instituciones financieras para capear la crisis. En la semana pasada, un propietario de una pequeña tienda de ropa en San Miguel de Allende me contó que desde que empezó esta crisis, sus ventas cayeron estrepitosamente y está muy por debajo de su punto de equilibrio y que tiene menos de cuatro mil pesos en el banco, después de pagar a sus trabajadores y proveedores. El sector hotelero en el estado está boqueando. Otro negocio en Salamanca me dijo que se ha quedado sin dinero para pagar a los empleados. Cada día, dueños de pequeñas empresas me cuentan que no pueden durar mucho más.

Los grandes corporativos están mandando cartas para avisar a sus arrendatarios que no cubrirán el total de sus rentas, a sus proveedores les solicitan más plazo para pagar. Y, muchos de los que reciben estos mensajes, tienen que apechugar y ajustarse el cinturón. Pero, ¿por cuánto tiempo? Las grandes empresas están haciendo sus ajustes, porque están padeciendo. Pero los negocios pequeños y medianos, además de padecer, están en peligro de sobrevivencia.

Todos los días que tarde una respuesta, agrava la situación del sector. Los retrasos del gobierno empuja y apresura un desastre. Una cura del coronavirus para pequeñas empresas no ayudará si el paciente ya está muerto. En estricta justicia, este problema no lo ha causado el Estado, pero, dado el acuerdo democrático, es su responsabilidad resolverlo. Ojo, dicen que cuando la limosna llega tarde, ni los santos la agradecen.

No somos el único país que enfrenta este problema, ni el único que frente al desafío se truena los dedos en busca de una mejor solución. No creo que el presidente y su gabinete tengan una agenda maquiavélica que busque acabar con los pequeños empresarios, pero, estoy segura de que si no actúan ya y generan un plan de ayuda, la sentencia se dará: perderemos a nuestros pequeños negocios que tanto amamos.