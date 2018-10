Las ventanas

Rompiendo cercos

Se apartaron del silencio y decidieron hacer ruido. Dejaron de caminar callados y solos para irse juntos. Se unieron en la esperanza de que pudieran encarnar un ejemplo más de que el sueño americano sí se hace realidad. No sabemos cuántos son, no hay una cifra oficial. Nos dijeron que se sabía de unos dos mil hondureños, podrían ser cinco mil. La tensión se acumula en los cruces fronterizos. Por un lado están los que quieren pasar y por el otro los que tienen órdenes de detenerlos. Algunos ya lograron su primer objetivo: derribar la valla fronteriza y penetrar al territorio mexicano.

¡Sí se pudo!, gritaban una y otra vez con tanta fuerza, dejando claro que ni el hambre ni el cansancio ni las condiciones climáticas ni las inclemencias los van a detener. ¿Quién puede parar al que viene corriendo, huyendo con miedo? La pobreza y la violencia tienen caras que asustan al más valiente. Les espantan más que las amenazas del mismísimo Donald Trump y les interesa muy poco que Mike Pompeo esté en México para tratar de detenerlos.

Me resulta increíble enterarme de lo que estos seres humanos tienen que pasar. Más allá del hambre y el cansancio está la forma en la que vemos al otro. Reconocer la existencia de un semejante nos lleva a ver el reflejo de la propia persona que asume su identidad. La otredad no implica que aquel deba ser discriminado o estigmatizado; por el contrario, las diferencias que se advierten al calificar al prójimo constituyen una riqueza social y pueden ayudar al crecimiento de las personas. Sin embargo, la Humanidad del siglo XXI se niega a asumirlo.

Al describir al migrante, más que verle la virtud se le percibe como amenaza. Aún más, se les califica como criminales y se ignora una verdad del tamaño del problema: los inmigrantes son trabajadores internacionales. Son personas que tienen la voluntad de poner brazos e intelecto a trabajar. Son, como dice Yann Moulier Boutang, manos que vienen a fertilizar las economías por medio de trabajo productivo. ¿Es sancionable el deseo de un futuro mejor? Tal vez, esa ni siquiera sea la respuesta correcta.

La insistencia de Pompeo de frenar la caravana es tan potente como un grito en el desierto, es tan efectiva como un corcho de botella utilizado para tapar la grieta en el rompeolas de la presa. Me parece que el primer cerco que debiéramos derribar es el del prejuicio que tenemos para tratar el tema. Es absurdo quererlo resolver con fórmulas que ya probaron ser ineficientes y que no dan la talla. Prohibir es una insensatez que provoca círculos viciosos de abuso, corrupción y deshumanización. Los migrantes no son estorbos que ocupan un espacio demasiado amplio. Ya no podemos seguir haciéndonos los sordos, los ciegos y los mudos frente a un problema del que brota sangre y en el que se anida la muerte.

La movilidad en el siglo XXI es uno de los desafíos más complejos que nos toca enfrentar y al mismo tiempo puede verse tan sencillo. Por un lado, hay gente que tiene voluntad de trabajar y por el otro hay fuentes de empleo que muchos locales no quieren aprovechar. El peregrinar de las personas que dejan detrás tierra y cariños podría regularse para conseguir resultados virtuosos. Seguramente, muchos de estos trabajadores internacionales querrían volver a sus tierras con el fruto de sus empeños si se les diera esa oportunidad.

Se trata de repensar el dilema migratorio desde otro punto de vista. Reconocer las fortalezas y oportunidades para prevenir los riesgos y las debilidades, en vez de cerrar los ojos y emitir una prohibición. Mirar fuera de la caja. Los ojos están puestos en el presidente electo y en lo que tenga que proponer el México de la nueva era. Luis Videgaray deberá de demostrar si los meses en que tuvo para aprender a ser Canciller, aprendió la lección o si saldrá reprobado.

Mientras tanto, la caravana migrante avanza a diferentes velocidades con la esperanza de llegar a Estados Unidos a conseguir trabajo. A uno y a otro extremo del problema, los actores están contra las cuerdas. El flujo migratorio mundial tiene matices de crisis, el ansia por seguir adelante está rompiendo cercos. No hay otra opción, dicen.