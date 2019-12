Las ventanas

En el mundo al revés

No son pocos los que se han quedado de una pieza al enterarse de que el Ing. Genaro García Luna fue detenido en los Estados Unidos. Sé que hoy, muchos se querrán desmarcar de tan triste figura, pero hubo muchas organizaciones de la sociedad civil que lucharon en contra de la delincuencia brazo a brazo con el hombre que enarbolaba el bastión de la Agencia Federal de Investigación. Tampoco son pocos los que advertían que ahí había gato encerrado y que no había manera de que un expolicía hubiera amasado una fortuna tan cuantiosa en forma honesta.

Es que Genaro García Luna era un hombre que convencía. Su hablar era atropellado, a veces estando frente a él no se entendía lo que estaba diciendo, parecía como si sus ideas se le arremolinaran en forma vertiginosa y la lengua no fuera capaz de procesar las palabras tan rápido como se lo exigía el cerebro. Convenció a muchos, al Presidente Fox en primer lugar y a Felipe Calderón que lo hizo Secretario de Estado en uno de los ministerios más importantes dado su planteamiento estratégico. Pero, no nos hagamos los disimulados, no fueron los únicos. Muchos de los que hoy condenan también andaban encandilados.

En Washington tuvo aliados que lo ayudaron a conseguir un paquete de ayuda millonario. Se reunió con gente del gabinete de George W. Bush, con gente del FBI y del Servicio Secreto y los convenció. Igual que el Gral. Rebollo, García Luna contó con el beneplácito de gente de alto nivel en las esferas de la inteligencia internacional. El titular de la AFI tenía tan buenas relaciones que al finalizar el sexenio de Fox fue llamado a formarse en las filas del período de Calderón. Hasta escribió un libro en el que explicaba su modelo de seguridad para México. Lo escribió a pesar de que bajo su tutela los homicidios por año pasaron de diez mil a veintisiete mil.

Se fue a vivir a Estados Unidos cuando Enrique Peña llegó al poder. Lo sedujeron tanto las playas de Miami que inclusive quiso conseguir la nacionalidad estadounidense y esa fue la chispa que detonó estas consecuencias, o eso nos dicen. El ha declarado que ignoraba que lo estuvieran investigando, parece que la inteligencia estadounidense sí sabe ser discreta y que todo este embrollo lo tomó por sorpresa.

Claro, ahora vienen los tragos amargos para los que se pasearon de su brazo, para todos los que se decían sus cercanos y luchaban por estar iluminados junto a su reflector. Entre esas personas hubo de todo: señoras pomposas que desde sus organizaciones le suplicaban atención, hombres de negocios que buscaron su venia, actores y actrices que estaban sentados en las primeras filas de sus eventos. Los medios de comunicación y los comunicadores que se prestaron para sus espectáculos, hoy debieran andar con la cola entre las patas y no vociferando consignas. A Genaro García Luna le gustaba estar rodeado de la crema y nata de la sociedad y muchos accedieron a complacerle en esos gustos. Me da urticaria de ver a todos esos que morían por su atención y hoy andan diciendo a diestra y siniestra que las señales siempre estuvieron ahí.

Me da mucha tristeza el caso de Genaro García Luna porque efectivamente, mucha gente creyó que se trataba de una buena persona. Pero, el telón se fue descorriendo y quedó en evidencia que muchos de sus planes no fueron previstos con estrategia y fueron ejecutados al aventón. La decepción que causa la frivolidad que le gana a quien tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien es terrible. Dicen que protegió al cartel de Sinaloa, habrá que comprobarlo y respetar su presunción de inocencia.

Me temo que su estrategia de seguridad falló, no es una opinión, los números avalan las palabras. Se le celebrará un juicio. Y, mientras tanto, sentimos que algo nos jala el ombligo. Aquellos que estaban para protegernos nos dejaron en la indefensión, dicen. No nos queda más que esperar a que avance el juicio. Me temo que tenemos razón para sentirnos desilusionados. En el mundo al revés los policías son malos.

