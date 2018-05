De cara al segundo debate

Tantas promesas que hemos escuchado a lo largo de estos meses de campaña nos dejan un sabor pastoso en el paladar. Los eslóganes y los compromisos parecen estar escritos sobre papel mojado. La urgencia del país no está para frases ingeniosas o discursos conmovedores. Necesitamos propuestas. Hay temas que no pueden esperar más. Los aspirantes a la Presidencia de la república pisarán tierra tijuanense y ahí, nadie puede hacerse de la vista gorda.

Los asuntos migratorios, la diáspora de mexicanos, el tráfico de armas, el desprecio de los que están del otro lado del muro, la realidad de una patria que no puede contener a su gente, las fosas clandestinas, las desapariciones forzadas, los periodistas asesinados, los políticos masacrados mientras aspiraban a un puesto de elección popular, las asociaciones delictuosas entre los que debieran ser buenos y ya los alcanzó el brazo corruptor no se abarcan con actitudes condescendientes, con ocurrencias ni con evasivas.

La idea de que el debate entre los candidatos presidenciales fuera en Tijuana fue brillante. La ciudad fronteriza es signo y símbolo. Los del sur suben hasta allá con la esperanza de cruzar la frontera y encontrarse con una versión personalizada del sueño americano. Los del norte bajan a TJ a divertirse en formas que en casa no podrían. Los ecos de la xenofobia y el desprecio se oyen en esos rumbos fuertes y claros.

Los candidatos en su conjunto dicen estar preocupados por los mismos temas, el comercio exterior forma parte de sus discursos, la seguridad fronteriza les llena la boca y hablan de los derechos de los migrantes.

Todos señalan como prioridad la defensa de los mexicanos en el extranjero, pero sus propuestas son vagas, se escuchan huecas y frente a la realidad diaria en la franja fronteriza, se ven inmateriales. En el ojo del huracán, las fórmulas que presentan lucen limitadas y en algunos casos francamente desatinadas.

¿Cuántas veces hemos escuchado que se buscará la regularización de los migrantes indocumentados en Estados Unidos? No ha habido forma. En el pasado, Vicente Fox y Jorge Castañeda acariciaron el sueño y estuvieron a punto de convertirlo en una realidad gloriosa. La Historia jugó la mala pasada. Las Torres Gemelas se vinieron abajo tan estrepitosamente como la posibilidad de arreglar un problema que lacera a cientos de seres humanos. Si en tiempos de Obama, que decía tener disposición, no se pudo, ahora con un hombre que no tiene pudor para mostrar su desprecio por los latinos despachando en la oficina oval, el camino se ve muy duro. Una promesa en ese sentido no basta. Necesitamos acciones concretas.

Me gustaría ver en el segundo debate a candidatos proponiendo y no prometiendo. Esperaría escuchar cómo piensan responder a las causas estructurales de la migración. Necesitamos un líder —no un caudillo— que se fije la meta de resolver los problemas que expulsan a nuestra gente, que el país sea capaz de producir fuentes de empleo dignas y que estén de acuerdo con las competencias y capacidades de su gente. Un hombre —la mujer ya no está contendiendo— que sea capaz de lograr un retorno digno de los mexicanos que se fueron.

Para ello, es preciso apoyar a los empresarios y a los emprendedores. A ellos hay que facilitarles las cosas para que pongan a girar la rueda del consumo y crezca nuestro producto interno bruto a partir de productividad. Pero, si seguimos con ocurrencias autoritarias, con ataques y babosadas la relación entre pobreza extrema e inseguridad seguirá trayendo como resultado que los mejores huyan, los malos sigan avanzando y los que nos quedamos continuemos padeciendo.

Necesitamos escuchar a candidatos que transformen la política, echen a andar la economía, protejan a la sociedad y promuevan la cultura. Necesitamos que nos digan cómo lo harán y no solamente que nos prometan. Porque, ya lo sabemos, las promesas se las lleva el viento. De cara al segundo debate, ojalá encontremos garantías.

MEJZ*