Las ventanas

Porosidad

La actualidad nos presenta un desafío para el que tenemos que estar a la altura. Tenemos que recomponer el tejido social. Alguna vez escuché decir al Dr. Carlos Llano que para poder comprender los problemas que afronta la sociedad de nuestros días, necesitamos clarificar algunas cuestiones que están profundamente desdibujadas. La coladera con la que se separan los hechos tiene la trama tan porosa, que ya no distinguimos dónde se debe clasificar lo que es bueno y justo y lo que no lo es. Si admitimos que el relativismo revestido de imparcialidad es una especie de espejismo de neutralidad, ya nos vamos entendiendo. Una veleta se mueve conforme el viento le da dirección, buscamos ser tolerantes, prudentes y acabamos siendo indiferentes. Pero la indiferencia no es una posibilidad ni la imparcialidad es la única perspectiva –ni la mejor- para enfrentarse al pluralismo que siempre nos plantea problemas éticos.

Hay maneras inteligentes de contar con una ética sólidamente construida, sin menoscabo de la libertad y el pluralismo. Nos hacemos bolas, nos confundimos y no sabemos por dónde empezar. El punto de partida ha de ser la persona. Más allá de nuestras diferencias, existen ciertos elementos que nos acercan y nos resultan comunes: tenemos raciocinio, somos capaces de amar, recordamos y poseemos reconocimiento dialógico. En la policromía de la humanidad subyace el autodominio de cada persona y el afán que tiene por hacer las cosas bien. Según Platón, quien hace mal, lo hace porque piensa que es bueno para él, que sus hechos le traerán un beneficio. Por eso, un ratero roba, un infiel miente, un asesino arrebata la vida, un copión no estudia o un vicioso se justifica. ¿Qué tanto es tantito?

Cada individuo tiene una identidad única e irremplazable que lo hace ser particular e irrepetible. El respeto a esta individualidad no debe llevarnos a una relatividad profunda, como si cada persona perteneciera a mundos diferentes y aislados: astronómicamente opuestos. No es así. Si ese fuera el caso, las exigencias de solidaridad, los deberes del ciudadano, las exigencias de la naturaleza, la vida en sociedad, se darían a la forma y al leal saber y entender de cada uno, incluso al punto de que las obligaciones puedan ser esquivables. Hay fronteras entre lo que está bien y lo que está mal.

La postura porosa que pretende hacer una ética de razonamiento y no de principios está entrando en un callejón sin salida. Al huir de los valores, abrimos huecos tan amplios que vulneran el tejido social en primera instancia y llegan a nosotros, como aquel insensato que escupió al cielo y se quedó ahí, mirando y esperando el resultado de su hecho. Tanto Platón, como Agustín de Hipona, marcan imperativos éticos que fungen como señales en el camino que alertan al individuo si extravía el rumbo o si va por la ruta correcta.

Si borráramos estos imperativos éticos de un plumazo, sucedería lo mismo que si quitáramos las señales en una autopista. Si los relajamos, es como cuando nos olvidamos de remarcar la línea que delimita los carriles. ¿Es posible avanzar? Sí, pero se vuelve más difícil y lo que se convierte en algo fácil, es perderse, exceder los límites de velocidad, dar una vuelta incorrecta. Si los señalamientos son auxiliadores de quien emprende un camino, los valores éticos sirven como potenciadores de la calidad humana. El problema viene cuando sentimos que nuestros valores son límites que nos restringen y nos empequeñecen.

Buscando un símil, los imperativos éticos son como una especie de manual de instrucciones. Estas indicaciones nos ayudan a hacer el mejor uso posible del artefacto. ¿Podemos hacerlo funcionar sin haber leído el manual? Sí, de hecho, esta práctica se ha generalizado. Por eso, suceden una de dos cosas: o no le sacamos el mejor provecho posible –lo subutilizamos- o lo terminamos descomponiendo.

En estas épocas en las que no entendemos cómo erradicar la corrupción, cómo parar la violencia, cómo defender a nuestros jóvenes, las palabras del Dr. Llano me mueven a reflexionar. Expresar convicciones éticas individuales y relativas, además de atentar contra la intimidad de mis semejantes –que tendrían todo el derecho de expresar las propias-, nos lleva a construir una sociedad individualista y que se amolda al son que mejor le acomode, sin tomar en cuenta el bien común. Lo relativo no se convierte en universal.

El comportamiento individual no aplica un rasero diferente si estoy hablando con mis hijas ni si me encuentro frente a mi jefe o si se trata de un médico, un cura o un político. La porosidad se sostiene en la doble moral que nos evita asumir decisiones comprometidas con aquello que sustentamos como valores. Esta forma de obrar le rompe al hombre la unidad de vida.

