Las ventanas

Mexicana

Siempre he sentido mucho orgullo de ser mexicana. En septiembre, el sentimiento se exacerba al ver las banderas ondeando, al percibir los aromas de las fiestas patrias, al probar las delicias nacionales y al ejercer el privilegio de haber nacido en una tierra llena de bendiciones. Muchos, al leer estos renglones, pensarán que ya me volví loca a causa de los sucesos que agobian esta Nación.

En medio de este rosario de malas noticias entre las que se encuentra de todo como en botica, muchos creerán que hay poco que celebrar. La violencia galopante que sufrimos en este hermoso país se convierte en un elemento exponencial cuando el ciudadano en comento es una mujer. Si además le sumas que ejercer el periodismo aumenta el grado de peligro, la panza se arruga.

No son las únicas razones: mientras a los ciudadanos de a pie se nos pone la piel chinita, hay otros que viven muertos de risa, amparados por un grado de impunidad que deja pálido al más colorado. Pareciera que en esta tierra de Dios, el que traga más pinole es el que tiene más saliva y puede ser. Aunque, uno ve que la metáfora tiene más que ver con las influencias y los padrinazgos que con astucia.

Todo eso es cierto. Pero, esta raza de bronce aguanta el peso. Será que hemos brotado de la tierra que tiene forma de cuerno de la abundancia. Nos prometieron hace años que estaríamos destinados a administrar las riquezas y como no sean las de espíritu —que es el que nos lleva a resistir tanto embate—, no se ve claro que otro tipo de caudales habremos de administrar.

Encima, si lo que dice The Economist es cierto y somos una nación que se frena por propio impulso y que elegimos a mandatarios que se confunden y en vez de ejercer de presidentes, le hacen de tlatoanis, como que empezamos a sudar frío. Al mirar la violencia, el desempleo, el abuso y elevar la voz pareciera que en vez de estar justipreciando la situación, estoy generando estridencias que nadie en el ejercicio del poder quiere escuchar.

Y, a eso se atienen. Somos una raza cósmica que en vez de llorar, se muere de risa. Somos de los que saben apretarse el cinturón y le damos la mejor cara al porvenir. Nos gusta la fiesta, el mariachi, la banda y el jolgorio pero eso de andar con cubrebocas ya no nos cuadra tanto. Somos un tipo de gente curiosa: estamos dispuestos a quitarnos el bocado de la boca e írselo a dar a un hermano damnificado por un terremoto, pero eso de usar gel antibacterial, guardar la sana distancia y quedarnos en casa, como que no nos viene bien.

Tal vez, Vasconcelos tuvo razón. La raza cósmica nos trasciende y nos engrandece. Nos enorgullece. Nos enseñó que los conceptos exclusivos de raza y nacionalidad deben ser trascendidos en nombre del destino común de la humanidad. Decía que tenemos sangre de las cuatro razas primigenias del mundo: roja o de amerindios, blanca como la de los europeos, negra de africanos y amarilla que nos trajeron los asiáticos. Ser mexicana entonces es entender la mezcla entre todas las sangres que da como resultado la aparición de una quinta y última, la más perfecta y sublime: la “Raza Cósmica”. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de semejantes orígenes?

Si, esto es así y pertenecemos al culmen de las razas, tenemos mucho que apreciar. Estamos hechos de buen material. Y, por más que nos digan que el Grito de Dolores tuvo otra connotación, que los festejos por la Independencia tienen que ver con las fiestas celebratorias por el cumpleaños de Don Porfirio, que Andrés Manuel no tiene voz para gritar y que el vestido de Doña Beatriz está espantoso; por más que me digan que no está el horno para bollos, yo sigo elevando la copa y brindando por mi patria querida. Con tequila, mezcal o aguardiente, es igual. Soy mexicana y sí, me siento honrada.