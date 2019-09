Las ventanas

La soledad del presidente

Muchos han comentado sobre la primera ceremonia del grito en la que Andrés Manuel López Obrador fue el anfitrión. No cabe duda que uno de los detalles más sorprendentes fue cómo el presidente decidió caminar solo con su esposa por los pasillos y cómo se hizo acompañar nada más por ella. Contrasta sin duda con sus antecesores que llenaban los pasillos del Palacio Nacional con muchedumbres de lo más variopintas. Hubo momentos en que los cuerpos diplomáticos afincados en el país eran invitados y después, la lista de invitados se fue relajando al nivel de encontrar nombres de compadres, amigos, vecinos de hijos, primos, compadres. Tanto que las vayas de gente impedían que los anteriores mandatarios fueran caminando rápido porque se detenían a saludar a sus invitados.

En esta ocasión no fue así. López Obrador recorrió al lado de su esposa los corredores que se veían vacíos. Se le veía serio, con los ojos redondos, en conciencia de la ceremonia que iba a encabezar. No era el mismo AMLO socarrón y dicharachero. Iba concentrado, gritó sus arengas, tocó la campana, agitó la bandera: todo a su tiempo. No se hizo bolas. Desde el balcón presidencial, las cosas se deben ver muy distintas. La muchedumbre le gritaba y le mostraba su cariño sincero. Beatriz Gutiérrez Müller se veía más sonriente, menos acartonada.

Me imagino que no es lo mismo estar en la plancha del Zócalo, amonestando y gritando; pidiendo justicia y democracia que arengar a favor de los héroes que nos dieron patria y libertad. Tal vez, por eso muchos se sorprendieron de lo solo que se veía el presidente a pesar de estar siendo vitoreado por toda la gente que se reunió para mostrarle cariño y solidaridad. Pero, no podemos olvidar que López Obrador es un mago de los medios y en este caso, no creo que esta soledad sea algo que se pueda pasar por alto.

La soledad del presidente es un signo, una manifestación silente para que la interprete quien pueda y quien quiera. Adiós a aquellos tiempos en los que tradicionalmente, la noche del 15 de septiembre se congregaba en los pasillos y balcones el pleno de la clase política, empresarial, y por supuesto, los otros Poderes de la Unión. En últimas fechas hubo invitados especiales del deporte, la cultura y la farándula. Pero, no se mortifiquen, si el balcón se veía solito, no crean que Andrés Manuel estuvo solo: los invitados este año estaban abajo celebrando en el patio central de Palacio Nacional.

Uno quiere estar solo en situaciones muy puntuales de la vida: cuando estás muy mortificado, cuando estás muy triste o cuando estás muy feliz. Se necesita estar sin compañía que te distraiga. Tal vez por eso, el presidente no quería más compañía que la de su esposa. No sé, pero me parece que por eso López Obrador caminó tan serio, tan formal y hasta se le vio un poco tieso al salir al balcón. Impacta ser el jefe del Estado. Impacta estar frente a la muchedumbre que lo llevó a estar ahí y que, a pesar del paso del tiempo, lo sigue queriendo y apoyando.

Si AMLO tuvo oportunidad de ver una imagen aérea del Zócalo de la Ciudad de México antes de salir a dar ‘El Grito’, se le han de haber aguadado los calcetines. Eran filas y filas de personas que seguían llegando. Eran familias que juntas querían ir a escuchar las 20 arengas tan prometidas. Era Eugenia León cantándole al mandatario que la hace sentir tan orgullosa. Hombre, era el día del presidente y su pueblo.

Y, López Obrador decidió ir solo con su mujer. ¿Será que no le cabía la emoción en el cuerpo, pero, cuál emoción sería? ¿Andará triste, preocupado o muy contento? Tal vez los tres sentimientos se le alojen en el alma. Ver tanto fervor puede llevar a caer en la tentación de la frivolidad o entender el peso de haberle encendido la esperanza a tantas personas que creen que logrará lo que les prometieron.

