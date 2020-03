Las ventanas

De pecados y penitencias

Vamos a ver, imagínense que llegan a un lugar de visita y el niño de la casa trae los cachetes embadurnados del dulce de la paleta que se está comiendo. Los padres, en un afán de cortesía, le dicen a la criatura que te den un beso y el niño se echa para atrás y se retuerce porque no quiere obedecer. Levante la mano el que estaría fascinado de recibir en sus brazos a ese chiquillo ‘pegostioso’ y ‘emberrinchado’ para ponerlo en contacto con sus labios, ya no digamos darle una mordida. Estoy seguro de que a más de alguno se le pondría la piel chinita y elevaría los ojos al cielo para suplicar que le evitara ese trago amargo. Pues, sí. Lo hemos vivido: sea cuando éramos niños y nos obligaron a ir a saludar a alguien que no conocíamos y la verdad, no teníamos intención de besar o que nos hayan puesto en la tesitura de ser los que recibimos el honor de ser abrazados por niños que andan todos pegajosos. Espero que ninguno de nosotros haya impuesto a sus hijos a una situación así, pero de todo hay.

Lo cierto es que, al principio, yo también me fui en la finta. Me dijeron que el señor presidente andaba mordiendo a niñitas y al ver la foto hasta me dio comezón. Sin embargo, alguien me advirtió que viera el video de la escena completa. No cabe duda que para ganar objetividad, hay que distanciarse del hecho y analizar el todo y no la parte. Así fue como me enteré de lo que en verdad sucedió. Eran los padres los que le estaban ofreciendo a la niña en bandeja. López Obrador tenía una baraja de buenos pretextos a la mano para negarse a recibir a la nena, pero decidió ser fiel a esa postura que lo acompaña desde que estaba en campaña y le tocó hacer de tripas corazón. Entonces, hasta me ganó la risa. Ni hablar, en el pecado se lleva la penitencia.

La verdad es que a raíz de la crisis mundial que está causando el Covid-19, la 4T no anda de plácemeles y ahora las fanáticos de López Obrador no sólo tienen que defender a su adorado de las críticas nacionales sino también de las que llegan más allá de las fronteras. Y, a decir verdad, más allá de filias y fobias, los líderes del mundo están tomando decisiones muy diferentes a las que se toman aquí. Personajes tan disímbolos y antagónicos como Donald Trump y Emmanuel Macron están adoptando medidas de contención mientras que acá el presidente anda dando la vuelta por el país, haciendo caso omiso de las advertencias de la OMS. Acá, el ejecutivo sigue como si nada.

En fin, AMLO le debe creer a su subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell que por salir a defender a su jefe, anda diciendo que al señor presidente no lo van a contagiar porque el tiene un liderazgo moral, o algo por el estilo. Imagino que eso de ser un líder así como Andrés Manuel, funciona como una especie de barrera protectora, similar a la de Sue Richards, la mujer invisible de los Cuatro Fantásticos y de esta forma, no hay bicho que lo amenace ni virus que lo amedrente. La corona la trae el señor y no la comparte con nadie. Claramente, aquí tenemos otros datos con respecto a la pandemia que va asolando al mundo y ojalá que la protección del presidente nos alcance a todos y no nada más a sus seguidores.

Por lo pronto, aquí la manera de enfrentar el Covid-19 es diferente. En medio de las tensiones, las huestes del presidente andan activos. El canciller Marcelo Ebrard responde a las denuncias del presidente salvadoreño, quien subrayó la “irresponsabilidad” del gobierno de México al permitir viajar a los presuntos infectados que iban en el vuelo de la aerolínea Avianca que viajaba de México a El Salvador y se canceló porque se suspendieron todos los vuelos a la capital del país centroamericano. Ni el gobierno mexicano ni Avianca mencionaron que hubiera pasajeros contagiados de Covid-19 con intenciones de abordar la aeronave.

Entre abrazos, tuitazos, declaraciones, respuestas, defensas, opiniones y hechos me parece que hay un dejo de arrogancia en la forma de abordar esta emergencia. La labia y las buenas intenciones no operan en estos casos. La demagogia natural, la capacidad para conectar con diversos segmentos de la sociedad, la experiencia montar divertidos espectáculos y la habilidad para polarizar, en estos casos no funciona. El caso es que López Obrador nunca ha entendido la dinámica del mundo globalizado ni le interesa, le cayó como un cubetazo de agua fría la pandemia global.

El presidente vive escindido y afirma que aquí no habrá desgracias, como si México fuera un planeta lejano de la Tierra. Se envalentona y anda recibiendo besos y dando mordidas. En el pecado va implícita su penitencia.