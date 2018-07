Las ventanas

Un remedio contra el miedo

En los últimos días, el miedo se ha convertido en una experiencia colectiva. Se ha generalizado una sensación de desconfianza que nos impulsa a creer que ocurrirá algo contrario a lo que deseamos. Andamos anticipando catástrofes que tal vez sólo existen en nuestra imaginación. Se percibe un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea.

El miedo es probablemente la emoción humana más popular en los últimos tiempos, sobre todo desde que las redes sociales se convirtieron en nuestro principal medio de comunicación. Compartimos vídeos, fotos y frases sobre el miedo, nos decimos a toda hora y casi en automático que no debemos tener miedo, apostamos por una vida sin miedo, le consideramos nuestro peor enemigo. No nos gusta, pero nos encanta andar asustando y asustados.

Mi abuela decía que se necesita serlo para reconocerlo. De chica fui una niña miedosa. Todo me daba miedo: la oscuridad, las sombras, los fantasmas en el clóset, los ruidos nocturnos. Pero, lo que más me ponía a temblar era imaginarme que debajo de la cama había un monstruo. Mi mamá no me lo ponía fácil, me obligaba a asomarme para verificar si había o no algo ahí abajo. Al principio, mirar abajo era complicado. Conforme pasó el tiempo todo era más fácil de lo que parecía.

Por eso, porque sé detectarlo, me doy cuenta de que andamos como muy asustados. Los mexicanos hemos tenido miedo y hemos padecido un terror semejante al que yo tenía cuando era niña. No sé quien ni como nos instiló este sentimiento. Habría que averiguar quién sembró esta semilla en nuestro inconsciente colectivo. A lo mejor fue un precavido que quiso, con buena intención, que nos pusiéramos en estado de alerta. O, puede ser que las imágenes hablen más que mil palabras y que lo que hayamos visto no nos sirva para tranquilizarnos.

No está mal tener miedo. Es una emoción humana básica y pasiva que trata de retirarnos de lo que ocurre si nuestra mente lo clasifica como algo peligroso. Cuando sentimos miedo, el raciocinio nos lleva a sentirnos también indefensos. Entonces, nos retiramos. Huimos en vez de enfrentarlo. En efecto, esa actitud nos sirve para sobrevivir, pero se convierte en un problema cuando es disfuncional. Hoy, el recelo que sentimos se relaciona mucho con creer que la vida tal como la entendemos, se va a acabar.

Dicen que el miedo no anda en burro y que el que se quemó, hasta al jocoque le sobra. No es desconfianza, es precaución. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a los discursos de víctimas y verdugos, a los cuentos de buenos y malos y así sobrevino el miedo. Lo malo es que llegó acompañado de pasividad y parálisis. Eso lo hizo más potente y a quienes lo sembraron, más poderosos. En vez de asomarnos debajo de la cama, salimos disparados en dirección contraria a toda velocidad.

Enfrentar el miedo sirve porque podemos darle dimensión. Muchos de nuestros terrores son humo y obedecen a la tradición del tremendismo y de la pesadilla. Los peores son los que nos amenazan con consecuencias fatídicas que nos obligan a cerrar los ojos y apretar las mandíbulas. Pero, si los vemos de frente, muchos son humo, son monstruos que se disipan a la luz del día. Eso no quiere decir que vayamos por el mundo con el pecho erguido sin atender las señales de alerta.

Lo que quiere decir es que la mejor forma de administrar nuestros miedos es dimensionándolos. Nos han asustando tanto con el petate del muerto que ni nos hemos dado cuenta de que andamos abrazando la mortaja. El remedio contra el miedo es mirarlo de frente y saber de qué estamos hablando.

El cambio nos puede llevar a sentir temblores y a sudar frío. Esconderse entre las cobijas no servirá de nada, seguiremos asustados. Pero, si lo encaramos, podemos medir fuerzas y entonces sí, evaluar si podemos con ello y si salimos corriendo. Antes, no hay porque temblar.