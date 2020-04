Las ventanas

Una lección de Domingo de Pascua

“¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí”. Lucas 24:6

La tradición cristiana nos dice que el primer día de la semana, después de que el cuerpo de Jesús fue sepultado a toda prisa, las mujeres fueron el sepulcro en el que José de Arimatea lo depositó y se encontraron con la novedad de que la piedra con que lo había cerrado estaba removida. Confundidas, sin saber ni que pensar, vieron a dos ángeles que les preguntaron por qué buscaban a Jesús en dónde ellas sabían que no lo iban a encontrar. Así como ellas, en muchas ocasiones, erramos al buscar respuestas en lugares totalmente inadecuados. Con independencia de credo y forma de pensar, podemos entender la confusión que embargó a aquellas mujeres cuyo pasaje se narra en los cuatro evangelios.

Lo digo porque Bill Gates publicó una columna editorial en la que advierte que la estrategia para combatir el Covid-19 está buscando respuestas en lugares equivocados. Desde hace 20 años, Bill Gates ha estado pidiendo a los líderes mundiales que inviertan en la salud de las poblaciones más pobres del mundo. Hoy, con toda autoridad, eleva la voz para sostener que las pandemias nos recuerdan que ayudar a los demás no sólo es correcto, sino que es inteligente. Tal vez deberíamos de empezar a buscar en otros lugares y generar estrategias diferentes para conseguir mejores resultados.

Dice Bill Gates que a lo largo de las últimas semanas, los expertos inmunólogos que han hecho estudios sobre la Covid-19 sostienen que hay líneas claras que dibuja la enfermedad. Por ejemplo, tiene un patrón curioso de comportamiento, discrimina de maneras disímiles: mata más a los ancianos que a los jóvenes, más a los hombres que a las mujeres, y por desgracia, tiene un impacto desproporcionado sobre los pobres. No obstante, hay algo de lo que no se ha encontrado ninguna prueba, y es de que la enfermedad discrimine en función de la nacionalidad. Por eso, puede ser que los científicos se estén equivocando al tratar de buscar sus respuestas en sitios inapropiados o que estén planteando estrategias que no sean las correctas.

Concuerdo con Gates cuando dice que al virus le dan igual las fronteras. Desde que el mundo detectó en el paciente cero la presencia del patógeno, los diferentes gobiernos del planeta se han centrado en respuestas nacionales. Atrancan sus puertas y se encierran en sí mismos. Centran sus preocupaciones y le dan un foco incorrecto. Se cuestionan cómo pueden proteger a los que viven dentro de sus fronteras. Dejan de lado lo evidente: mientras el virus de Covid-19 siga presente en algún lugar de este planeta, será un problema para todo el mundo, sin importar si se trata de un país conservador o liberal, rico o pobre, blanco o negro, de izquierdas o de derechas. Como dijera el papa Francisco, aquí vamos todos en el mismo barco. No nos podemos bajar ni cambiar de embarcación.

No hace falta ser un genio para entender que vivir en un país en desarrollo no exenta a nadie de padecer las consecuencias —conozco a muchas personas que han vuelto a México después de haber ido a buscar un sueño en Nueva York- y que todo ello sea motivo de preocupación para todo el mundo. A pesar de que los países ricos consigan frenar el contagio en los próximos meses, la virulencia del Covid-19 podría rebrotar si la pandemia sigue siendo lo bastante aguda en otras zonas del mundo. Seguramente sólo será cuestión de tiempo que una región del planeta vuelva a contagiar a otra y continuar con cadenas de esfuerzo infinitas, cuando podríamos hacer esfuerzos conjuntos que dieran mejores resultados.

No en balde, Bill Gates lleva 20 años pidiendo que se invierta en la salud de las poblaciones más pobres del mundo, argumentando que era lo correcto, y lo es. Sin embargo, parece que hacer lo debido no resulta suficiente para muchos cabezas duras. Tenemos que entender que las pandemias nos recuerdan que ayudar a los demás no solo es correcto, sino que es inteligente. Es decir, conveniente.

Dice Gates que al fin y al cabo, a los seres humanos no nos unen solo unos valores y unos lazos sociales comunes, también estamos conectados biológicamente por una red de gérmenes microscópicos que vinculan la salud de una persona a la de todas las demás. En esta pandemia, todos estamos conectados. Nuestra respuesta también debe estarlo. Tal vez así, salgamos de nuestra confusión y como las mujeres que visitaron aquel sepulcro, dejemos de buscar respuestas donde no están.