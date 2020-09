Las ventanas

Administrar la escasez

Si viviéramos en un mundo en el que los recursos fueran infinitos y las necesidades limitadas no tendríamos que preocuparnos por administrar ni por rentabilizar ni por buscar márgenes de utilidad, la ecuación sería otra. Pero, como nadie vive en esa utopía y todos nos tenemos que ajustar a la ley de oro de la economía —los recursos son limitados y nuestras necesidades infinitas— hay que buscar eficiencias y evitar desperdicios. En una situación de abundancia, existen más posibilidades para cometer errores sin que se noten. En situaciones límite, un error nos puede poner al borde del despeñadero.

Hace algunos años, el ingenio de López Obrador lo llevó a referirse al despeñadero como una forma astuta de denominar una catástrofe al tiempo que jugaba con el apellido del entonces presidente de la República. Creó que jamás se imaginó que estaría caminando en la orillita, en una superficie tan resbalosa y con vientos en contra que lo estuvieran empujando al vacío. Hoy, el problema en el que se puso el Titular del Ejecutivo es que al no querer hablar de economía y al negarse a entender sus reglas, se aproxima más al desfiladero. Hay veces que se le ve corriendo feliz a ese destino sin darse cuenta.

Pero muchos de los que saben, sí se dan cuenta. La revista The Economist viene advirtiendo desde antes de la crisis del Covid 19 que había signos de que el mundo entraría en una etapa de decrecimiento. Por supuesto, no se refería al desacelerón que sufriría el mundo por esta pandemia. Y, ya desde entonces, notaban cómo México era el único país que le metía freno a su actividad por puro gusto. Nos parece que ya pasó una eternidad cuando se canceló la construcción de un aeropuerto internacional en la capital del país, a pesar de ser necesario. No sólo necesario, también hubiera sido un impulso para el turismo y la actividad comercial. Se hizo, se archivó el proyecto y se ignoraron todos los desperdicios que traería semejante decisión. Se le cantó Las Golondrinas y con ello, se fueron por el despeñadero muchos proyectos productivos.

Además, se empezó a construir un aeropuerto en el que sólo Dios sabe quien querrá aterrizar, porque los que son expertos cuestionan por todo lo alto el proyecto de Santa Lucía. Si el pretexto era la corrupción, podría haber castigado a los deshonestos. Pero, se hizo al revés: se detienen los proyectos y nos dan atole con el dedo para darle su merecido a los que se quedan con lo que no es suyo. Y, aquí estamos. Con el mejor gobierno, en el peor momento, dice López Obrador. Ya sabemos que alabanza en boca propia es vituperio. Especialmente, cuando las decisiones de este buen gobierno nos han llevado a una administración de la escasez. En fin, aquí se espanta a los empresarios, se clausuran fábricas, se para la rueda de la economía y eso tiene consecuencias.

A los datos me remito. México tendrá un decrecimiento cercano 10%, el peor en muchas décadas. Es verdad sea dicha, no somos los únicos: Inglaterra, Francia, Italia o España se contraerán en igual o peor proporción. Y, aunque no todo se le puede atribuir a la gestión de López Obrador, o al menos no en forma exclusiva, los hechos nos revelan que llevará varios años recuperar los niveles de producción o el PIB per cápita previos a esta Administración. Es más, lo más seguro es que no vuelvan a alcanzarse niveles aceptables de crecimiento en lo que resta del Gobierno de la 4T, por más que López Obrador diga lo contrario. En otras palabras, para efectos económicos, éste se puede clasificar como un sexenio en el que se dio un salto atrás y siendo benévolos, estos serán años perdidos. Y, además, damos signos de que nos gusta traer el freno bien puesto.

A México, el Covid 19 nos agarró muy mal parados. Nos sorprendió justo en un momento en el que se estaba dando un cambio de visión, se estaban destruyendo las prácticas del pasado —todas porque, según la 4T no había nada rescatable— y se estaba dando un cambio de modelo. Hoy, apreciamos esos crecimientos del dos por ciento que antes se valoraron tan pequeños.

Ni hablar, lo que antes le daba risa al presidente López Obrador hoy lo debe traer serio. Caminar al filo del despeñadero no ha de ser fácil para una persona que busca ser juzgado bien por la Historia. Tal vez sea el momento de aprender a administrar la escasez.