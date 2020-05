Las ventanas

A distancia

Hay momentos en la historia que son acontecimientos puntuales y significativos que marcan un momento importante en el desarrollo de la vida de una persona y de la humanidad en su conjunto. Los eventos generados por el Covid-19 son como un poste de piedra clavado en el suelo que sirve para marcar el límite: de aquí para acá se vivía de una forma y de aquí para acá se empezó a vivir de otra. Con cinco días de diferencia, dos eventos que se festejan con bombo y platillo tuvieron que celebrarse en forma distinta a como lo veníamos haciendo. No hubo de otra que festejar a distancia: el día de las madres y el día del maestro. Las comidas familiares y las celebraciones escolares se desdibujaron y no nos quedó más que conformarnos con las nuevas formas.

Felicitar a mamá desde una pantalla y verla es mejor que sólo escucharla. Por supuesto, cuando estamos lejos, eso funciona a las mil maravillas. Sin embargo, esta nueva cepa de coronavirus nos ha movido los límites y si hace unos meses Shanghái nos parecía una ciudad que ya no estaba tan lejos gracias a la globalización, hoy la puerta de mi vecino es una frontera que no quiero cruzar. Decimos que no podemos abrazar a nuestras madres porque las queremos y eso parece una mala broma, una ironía. Fueron ellas, las que unas semanas atrás nos decían que dar un buen apretón de manos era una muestra de buenos modales y dar un beso era un signo de amor. Hoy, ya no.

Tuvimos que celebrar la labor magisterial a distancia. Los maestros de todos los niveles entendieron rapidito y de buen modo que la resistencia al cambio sería una necedad, modificaron sus sistemas, se adaptaron a las nuevas circunstancias y dejamos el gis y el pizarrón para usar plataformas de videoconferencias. En un abrir y cerrar de ojos se sufrió una metamorfosis apabullante que se asumió con gran valentía. Cada profesor que se puso frente a una computadora se enfrentaba a pantallas con caritas lejanas, algunas con las cámaras apagadas y estoy segura de que más de alguno nos preguntamos si nos estarían fallando las facultades mentales al hablarle a un aparato. No teníamos la certeza de estar siendo atendidos, pero seguimos adelante.

Las figuras romantizadas de la madre y del maestro que aparecían en las películas del periodo de oro del cine mexicano nos resultan tan lejanas, tal vez, tan ajenas. Es verdad, que no hay que buscar tiempos mejores en el pasado, que el presente es todo lo que tenemos y que en el futuro se nos tiende una cortina de bruma que no nos permite ver con claridad. Pero, hay valientes que se atreven a imaginar el futuro y hablan de las bondades de un mundo digitalizado. No hay duda que dejar de someterse a los traslados en coche, al tránsito pesado en las calles, al tiempo perdido mientras llegamos a trabajar puede ser una ventaja. Pero, haciendo justicia a Aristóteles, debiéramos recordar que antes de ser criaturas racionales, somos seres sociales.

La vida a distancia ha resultado una solución efectiva, no hay duda. Sin embargo, resulta algo como una habitación en un hotel. Sin importar si nos tocó una suite a todo lujo o una habitación sencilla, la novedad de un cuarto de hotel siempre nos despierta curiosidad y nos podemos sentir cómodos porque entendemos que es algo provisional. No obstante, si nos dijeran que esa condición será permanente y que la cotidianidad transcurrirá así de ahora en adelante, con franqueza, resulta espeluznante.

La distancia es sana, cuando es temporal y no para siempre. La humanidad necesita cercanía y las culturas cálidas, como la nuestra, se cimientan en la proximidad, en el bastión de la familia, en la alegría de los amigos y el goce de la convivencia. Es verdad que hay críticas válidas y verdaderas pero, así somos y así nos gusta ser. Nos tocó felicitar a nuestras madres y a nuestros maestros de lejitos porque los queremos. Vaya sinsabor que nos deja este sinsentido.

Creo que así nos tocó, así tenía que ser. Hay momentos en la historia que son acontecimientos puntuales y significativos que marcan un momento importante en el desarrollo de la vida de una persona y de la humanidad en su conjunto. Pero, de corazón espero que el próximo año no tenga que ser de este modo. Con el alma espero que madres y profesores recibamos un abrazo apretado y que el hito que se marcó en estas fechas pueda ser superado, como la humanidad ha superado tantas otras catástrofes.