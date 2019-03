Las ventanas

Tatiana

Mucha gente de la Cuarta Transformación se cobijó en el carisma de Andrés Manuel López Obrador porque su nombre realmente no decía mucho. No es el caso de Tatiana Clouthier. Su apellido pesa, tiene tradición y ocupa un lugar en la Historia de México, su padre fue un candidato presidencial muy popular que se postuló bajo las siglas del Partido Acción Nacional. Manuel Clouthier no ganó pero encendió muchas esperanzas cuando ser oposición era una misión imposible. Por eso, muchos se sorprendieron al ver que ella sería la coordinadora de campaña de AMLO y, la verdad sea dicha, su presencia cerca del entonces candidato se percibió como un rasgo positivo para ese equipo.

El activismo de Tatiana a favor de AMLO fue arduo, se le veía en programas de televisión, se le escuchaba en la radio, fue invitada a debatir, acudía a los desayunos de las cámaras empresariales, fue a universidades a hablarle a los estudiantes, en fin, fue una de las figuras más vistas y usadas por Morena para apuntalar al candidato súper popular. Sin lugar a duda, fue una pieza clave en la exitosa campaña que llevó al candidato morenista a la presidencia. Tatiana era la voz que le hablaba a audiencias que Yeidckol jamás habría alcanzado. Lo curioso fue que antes de que López Obrador llegara al Palacio Presidencial se notó cierta distancia, ella dijo que estaba cansada y que regresaría a su tierra a atender a su familia y sus obligaciones como Senadora de la República. Muchos aplaudieron esa elegancia, retirarse de tanta estridencia, tanto ajetreo y tanto reflector pareció un acto de sabiduría.

Pero, Tatiana nos ha traído de sorpresa en sorpresa. De repente, se le ve inquieta, apareciendo en revistas del corazón, haciendo declaraciones sensacionalistas, usando un lenguaje soez totalmente innecesario. La distinción y el garbo se disolvieron. Le sucedió como a muchos de los integrantes de Morena, parecía que no se daba cuenta de que ya había ganado y que la etapa de la confrontación, la declaración de impacto y el uso de técnicas de choque para destacar ya habían concluido porque ya habían logrado su cometido: ganar.

Cualquiera podría pensar que una persona tan inquieta como Tatiana extrañaría el ajetreo pero, una mujer capaz como ella no se puede dar el lujo de no enterarse de que ella y el candidato que ayudó a ganar ya son gobierno, es decir, son personas en el poder y eso requiere de mesura, prudencia y buenas prácticas. Esas que ellos tanto dijeron que ejercerían, pero que no están practicando. Desde la oposición se puede elevar el puño, desde el poder, no.

Insisto en que no se da cuenta de que ya ganaron porque publicó un libro en editorial Grijalbo para explicarnos cómo le hicieron para ganar. Su libro me recuerda aquel que se publicó en los años noventa por Enrique Márquez, asesor de Manuel Camacho Solís. En ‘¿Por qué no ganó Camacho?’ se detalla el clima político en el cual el presidente Salinas de Gortari dejó de lado la posible candidatura de Manuel Camacho Solís para las elecciones presidenciales de 1994. Se analiza el papel que pudo tener el asesor Córdoba Montoya para tal desenlace, el tipo de relaciones que Camacho sostenía con Colosio y porqué el propio Camacho no aprovecho su cargo como Comisionado para la Paz en Chiapas, para lanzar su candidatura. El libro justifica un fracaso y recuerdo haber escuchado a Liébano Sáenz, secretario particular de Colosio, comentar sobre el libro: no ganó Manuel porque ganó Luis Donaldo, así de fácil.

Se entiende que un integrante del equipo de Manuel Camacho quisiera justificar ese fracaso pero, ¿qué lleva a Tatiana a justificar un triunfo? Especialmente, cuando se trató de un éxito tan contundente como el que experimentó AMLO. La publicación de este libro me resulta sospechosa. Primero, se aparta del reflector y luego lo usa en una forma totalmente rara —por utilizar un adjetivo generoso—, se mete en problemas con un amigo de su padre, Enrique Krauze quien se reserva el derecho de llevarla ante los tribunales por difamación. ¿Qué necesidad? No entiendo para qué hacer todo esto si su meta fue alcanzada y sus estrategias tuvieron éxito.

Tatiana Clouthier es una figura de la Cuarta Transformación, verla me lleva a sorprenderme y también a entender mucho de lo que está en la mente de la gente que hoy, en México, ejerce el poder.