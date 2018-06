Las ventanas

Papá

La primera palabra que se me viene a la mente cuando pienso en mi papá es gratitud. Mi padre es de esos hombres valientes que llenó la vida diaria con hechos heroicos de esos que deberían salir en los periódicos y por alguna razón no alcanzan la primera plana. Mi papá era de esos valientes que se atrevían a ir a despertar a sus hijos adolescentes a las seis de la mañana para no llegar tarde a la escuela, era de los que le ayudaban a mi mamá a preparar el desayuno —mientras ella hacía los sándwiches para el lunch, el exprimía las naranjas para el jugo—, de los que ponía merthiolate en las heridas. Cuando le tocó ser abuelo, fue de esos valerosos que se atrevió a cambiar pañales —aunque con sus hijos no lo hizo— y que resistió con estoicismo todos los festivales, obras de teatro, fiestas infantiles y besos pegajosos de sus nietos.

También es de esos papás que en la infancia se sentaba en la sala a revisar las calificaciones y si eran buenas, todo era sonrisas y felicidad; si no, si las notas estaban por debajo de sus expectativas, el llanto y la desesperación llegaban con regaños y castigos, o como se dice ahora, perdíamos privilegios. Era de esos extraños modelos en extinción que se atrevía a corregir y que no le tenía miedo a las nalgadas. Pero, también se sentaba a explicarme trigonometría, cálculo, física para remediar y sacar adelante las materias. Lo que más recuerdo son sus frases, esas que me acompañan y me ayudan a resolver el día a día. “No te preocupes si te tropiezas ni si te caes. Preocúpate si te tropiezas dos veces con la misma piedra, porque las piedras ruedan para abajo y tú quieres ir para arriba”.

Mi papá me enseñó a ver la derrota con cara amable y el éxito con prudencia. Siempre enseñaba con el ejemplo. Él, como su padre lo fue, es un relojito. Es predecible. Todos los días se levanta a la misma hora y sigue una rutina diaria con la precisión de un cronómetro. Es puntual. Sigue haciendo ejercicio, come sano y a sus ochenta y tres años es un hombre saludable y tiene muy buen humor. Es confiable, sabes que si te dice algo, te lo va a cumplir. Sea un premio o un castigo, lo va a cumplir.

Pero, creo que lo que más le agradezco a mi padre es su presencia. Los hijos necesitamos a nuestros padres cerca, sin importar la edad que tengamos. Nos hacen falta sus besos y sus consejos. Las familias que tienen un padre presente tienen mayores posibilidades de florecer y de progresar. Los hijos que crecen en una familia con una figura paterna presente son más proclives a tener una autoestima fortalecida, a aceptar compromisos y a ser responsables. Sin embargo, el mundo enfrenta una realidad triste: la figura de padres ausentes o de padres helicópteros.

Los padres ausentes son los que se fueron, los que huyeron a la responsabilidad de la paternidad y dejaron un hueco en la vida del hijo que ni lo conoció y que seguramente no lleva su apellido ni conoce su nombre. Los padres helicóptero son estas figuras que merodean el hogar y no se involucran del todo con sus hijos. Son personas que no conocen los nombres de los maestros o de los amigos de la familia y que viven como en la periferia del día a día. Sea porque trabajan todo el día y la casa se convierte en una especie de dormitorio, o porque un vicio les aleja de la cotidianidad o porque simplemente les interesan más otras cosas que estar en casa, los padres helicópteros son los que vuelan por encima de la vida familiar, la ven a distancia, se enteran a lo lejos, pero no llegan a aterrizar.

Y, es que sin duda, el rol de un padre tiende al heroísmo. Dejar la tibieza de la cama para arrullar a un bebé, salir en las mañanas lluviosas a llevar a los niños a la escuela, dejar de ver un partido de futbol porque ya hay que ir a recoger adolescentes a una fiesta, apretar los dientes cuando un hijo te contradice o te contesta feo, amasar las palabras cuando debes regañar pero no quieres herir, dejar de comerte las uñas y no ver feo al sinodal que está haciendo preguntas difíciles el día del examen profesional, arreglarte y recorrer la distancia para llegar al altar y entregar a tu hija o acompañar a tu hijo, sólo lo hacen los héroes.

Y, los padres presentes tienen la recompensa de ver al bebé dormir, de ver como te lanzan besos antes de entrar a la escuela, de enjugar lágrimas y de compartir éxitos, de respirar profundo y decir: misión cumplida. Una llamada de felicitación, un regalito y la certeza de que sin importar las distancias que nos puedan separar, sus enseñanzas, sus palabras, su cariño perduran y quedan en la mente y en el corazón. A los hijos de esos súper héroes, lo que nos queda es decir: muchas gracias y seguir su ejemplo. ¡Feliz día del padre!

MEJZ*