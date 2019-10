Las ventanas

La ley Bonilla

Hay dos formas de pasar a la historia: una es siendo un héroe y otra haciendo el papel del villano. Una de las cosas que Andrés Manuel López Obrador dijo cuando estaba en campaña que más me llamó la atención fue que el comprendía el papel que quería ocupar en los anales y que después de tantos años de luchar por llegar a la Presidencia, el no iba a pasar por alto la oportunidad de hacer bien las cosas. En aquel momento, pensé que efectivamente el candidato de Morena a la Presidencia de la República era un hombre que había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que quería que se dijera de él al paso del tiempo. Sin duda López Obrador quiere un lugar destacado y dejar en la memoria de los mexicanos una convicción democrática. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, lo vemos cada vez más autoritario y cercano a aquello que tanto ha criticado.

Para muestra un botón: Jaime Bonilla, un sujeto que fue electo como gobernador de Baja California por un periodo de dos años quiere quedarse a gobernar por cinco usando el pretexto de que convocar a elecciones sale muy caro y entonces, mejor se queda para ahorrar. Lo que pasa es que el costo democrático es muy alto y es el presidente López Obrador quien va a pagar parte de esa cuota porque pertenece al mismo partido. Con 21 votos a favor y uno en contra, el Congreso local –cuya mayoría era bancada panista- aprobó una reforma para darle gusto al señor gobernador en su aspiración por quedarse más tiempo, la cual después recibió el nombre de ‘Ley Bonilla’ y que por muchos –como en el caso e Olga Sánchez Cordero– fue calificada como anticonstitucional.

Jaime Bonilla dice que esta ampliación de mandato es una corrección y el Tribunal Electoral empieza a recibir una serie de impugnaciones, mismas que llegan a la Suprema Corte de Justicia y, al estilo más morenista, proponen que se lleve a cabo una consulta ciudadana para resolver el entuerto. Está demás decir que la consulta fue hecha a modo, con preguntas que dirigían las respuestas y todo el mundo ve el desaseo con el que se ha tratado este asunto.

Claro, los ciudadanos no son tontos. La consulta tuvo poca participación. Si la democracia la hace la mayoría y la mayoría no vota, ¿en qué quedamos? Si la gente votó por un gobernador para que se quedara dos años y el señor se quiere quedar cinco, ¿por qué no se respeta la voluntad del pueblo? Pero, se le quiere hacer hoyos a la democracia. Lo sabe Bonilla, lo sabe el Congreso del Estado, lo sabe Olga Sánchez Cordero, lo sabemos todos y también lo sabe el presidente López Obrador. ¿A quién quieren hacer tontos?

Parece que la democracia se nos está desajustando, parece que los políticos no entienden los tiempos que corren o sienten que se les van a acabar las posibilidades de seguir en el poder y andan como chivos en cristalería sin poderse aquietar. La mala noticia es que todos estos que con una arrogancia brutal elevan el puño y se erigen como los que están haciendo las cosas distintas, las están haciendo al más triste y puro estilo de antaño.

López Obrador está perdiendo una oportunidad de oro para confirmarse como el demócrata que dice ser. Sale a decir que no se va a meter porque se debe respetar la ley. ¿Cuál respeto están mostrando? Por favor, el pasado 11 de octubre, el presidente salió a decir que él no se iba a involucrar en el caso de Bonilla, y que incluso le daba pena que se estuviera debatiendo el tiempo que el gobernador estará frente al mando de Baja California. “Hay que respetar la decisión de la autoridad competente y si resuelve que son dos años, ¡son dos años! ¡Por encima de la ley nadie!”, dijo el presidente.

Estas son las historias de la 4T protagonizadas por Morena, esto es lo que va quedando como registro para la historia. ¿Así es como quieren ser recordados? Sé que para muchos políticos la inmediatez es lo importante, sé que para ellos, está será su única oportunidad y por eso andan como loquitos, creí que las palabras de López Obrador eran verdaderas y que a él si le importaba su lugar en los anales. Los hechos irán construyendo su imagen y la verdad de cómo será recordado. Ni hablar. Ya veremos en qué acaba esto de la ‘Ley Bonilla’.

