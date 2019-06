Las ventanas

La dimisión de Tonatiuh Guillén

Los acuerdos de Washington, D.C. logrados por Marcelo Ebrard ya cobraron una víctima: Tonatiuh Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración dejó el cargo. La pregunta que queda en el tintero es profunda y marca, sin duda, un revés en la filosofía de la 4T. Desde que empezaron las presiones arancelarias de Estados Unidos y cuando las amenazas de Trump fueron subiendo de tono, Guillén se fue desdibujando y lucía como borrado del mapa.

Desde el momento en que el Canciller anunció a los integrantes de la comisión especial para cumplir los acuerdos alcanzados con Estados Unidos, se notó que había un gran hueco. Los lugares estarían ocupados por gente de Relaciones Exteriores y de Economía, incluso, la Guardia Nacional estaría ocupando un lugar. Sin embargo, el nombre del encargado de migración —tema central en las negociaciones- no se leía por ningún lado. Si imagináramos a Olga Sánchez Cordero y a Marcelo Ebrard jugando fuercitas, ya sabemos quien ganó.

Es evidente, el giro que tomaron las negociaciones dejaron muy poco margen de maniobra a la delegación mexicana. De igual manera, quedaba claro que el punto de vista de Gobernación y de Tonatiuh Guillén no podría ser tomado en cuenta. El extitular del Instituto Nacional de Migración es un académico reconocido por estar especializado en el tema migratorio y el hecho de que el gobierno mexicano cambié tan radicalmente de forma de pensar, me hace sospechar que en vez de caminar hacia la convergencia, los resultados alcanzados llevaron a Guillén a perpetrar un acto de congruencia y poner su renuncia sobre el escritorio.

La dimisión de Guillén nos permite ver que hay discrepancias —¿fracturas?- en la 4T. No sólo es el tema de la Secretaria de Gobernación, también Porfirio Muñoz Ledo ha sido crítico con la forma en que se negoció en Washington. Critica a la delegación diciéndoles que fueron a actuar como: “un país colonizado. México está entrando en un estatus de economía colonial: Estados Unidos aprieta económicamente y nosotros le damos todo.” Claro que la preocupación primordial es mantener las presiones en el punto menos álgido posible. Es decir, podemos adivinar que Marcelo Ebrard prefirió conceder antes de ver como las exigencias van subiendo. De la misma forma, podemos ver que el gobierno mexicano estaba contra las cuerdas y que el cuadrilátero no le estaba siendo muy favorable que digamos. Las implicaciones para el país vislumbraban un panorama poco grato. Había que buscar caminos y claramente, lo que se dijo antes de llegar al poder y lo que se prometió en los primeros días del sexenio, debía cambiar. Cambió y mucho.

Por eso, Guillén tiene razón. Cuando lo contrataron escuchó al Presidente López Obrador sostener las bases de una política migratoria más solidaria con las personas que cruzan la frontera en busca de mejores oportunidades. Seguramente, cuando aceptó el puesto, no se imaginó que la frontera sur se iba a militarizar ni que habría un despliegue de seis mil efectivos de la Guardia Nacional ni que todo eso serviría para ser evaluados en cuarenta y cinco días. Creo que no le pasó por la cabeza que México pudiera considerar el recrudecimiento de las acciones que complicarían la entrada a los migrantes que llevan rumbo a Estados Unidos. Si ahora la visión cambió radicalmente, si su voz no iba a ser escuchada ni tomada en cuenta, lo único que quedaba era decir adiós. El problema es que muchos dentro de Morena creyeron que la política neoliberal había sido enterrada y que los intereses económicos no se superpondrían al carro completo de la 4T.

Por supuesto, la crisis de los aranceles ha hecho temblar a gente en el sector público y en el privado. No en vano, el Presidente López Obrador se reunió con los empresarios para tranquilizarlos. Prometió garantías a la inversión privada y respeto a sus negocios. Es evidente, no se trata de otra cosa más que de entender como funcionan los hilos de la economía: si se impulsa a los empresarios, se generan bases para el crecimiento del país y la prosperidad beneficia al país. El arco que conecta el tema migratorio con el empresarial corre por los puntos en que, como lo dijo la Secretaria de Gobernación, tendremos que implementar un modelo especial para promover visas de trabajo. Si no hay tranquilidad para quienes ofrecen trabajos, el plan nace lisiado.

La dimisión de Tonatiuh Guillén nos deja ver un hueco grande en los acuerdos de Washington: el tema de los derechos humanos de los migrantes. En el punto fino del problema, en vez de ver a una persona experta, vemos un hueco. La silla ha quedado vacía.