Las ventanas

Las novedades de Lozoya

Ahora resulta que Emilio Lozoya Austin, que andaba tan malito hace unos cuantos días, ya se le aflojó la boquita y se le aceitó la memoria. En un momento de lucidez que le ha de haber llegado en un respiro que le dio el terrible malestar que lo acongoja y lo llevó a un hospital en vez de a un lugar de reclusión, se acordó que era momento de denunciar al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Según el fiscal, Gertz Manero, el exdirector de Pemex informó que hubo un cochinero de sobornos desde los tiempos de la campaña presidencial en 2012.

Lo cierto es que las novedades de Lozoya no sorprenden a nadie. Ya sospechábamos que por ahí andaba la cosa y que seguro esos eran los rumbos que iba a tomar, sino, como que no se explican todas las consideraciones que se le han tenido al señor. A nadie asombra que haya echado al chorro a su exjefe y a sus antiguos amigos. Lo que me parece sorprendente es que al momento de denunciar, pareciera que estamos atestiguando un rito de lavado de manos, como si el hoy denunciante no hubiera tenido nada que ver, como si hubiera sido una paloma que voló sobre el pantano sin ensuciarse el plumaje.

En la denuncia, Emilio Lozoya eleva el dedo inculpatorio para señalar a quienes fueron los malos de la película, los villanos que le giraron instrucciones para cometer delitos. Así las cosas, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray fueron las mentes perniciosas que le ordenaron hacerse de recursos ilegales y le dijeron lo que ese debía hacerse con ese dinero. Desde luego, uno supone que este pobre hombre padeció todas estas angustias, sin tener ningún tipo de beneficio personal. Vamos, únicamente sirvió de recadero. O, eso es lo que nos quieren hacer creer.

Dice el dicho que el que anda con lobos, a aullar se enseña. Parece que ese no es el caso. Seguro que mientras Lozoya estuvo desempeñándose como coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña Nieto, no tuvo posibilidades de renunciar y se vio obligado a seguir amarrado a personajes tan oscuros y padeció la terrible angustia de ser elegido para dirigir Pemex. ¡Ay, pobre! Porque, según se ve, Emilio tenía todas las intenciones de portarse bien y de hacer las cosas como deben ser y en realidad, el nada más sirvió de tapadera. O, eso es lo que nos quieren hacer creer.

Y, si así fuera: ¿no peca tanto el que mata a la vaca como el que le jala la pata? Resulta muy conveniente tratar de apuntar con el dedo flamígero a alguien más para tratar de quitar la atención sobre las propias faltas. La estrategia es sencilla y muy efectiva. La usan hasta los niños cuando quieren que regañen al hermano por alguna maldad en lo que ellos participaron. Los acusones son esos que con tal de congraciarse y evitar un castigo, son capaces de echar de cabeza a quien se les ponga enfrente con tal de salvarse el pellejo.

La denuncia que presenta Emilio Lozoya ante Fiscalía General de la República, llega con una concordancia curiosa. El denunciante se encuentra bajo proceso penal, acusado de los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. Si nos fijamos bien, el hombre no es una prístina ovejita que vaya por la vida presumiendo de inocencia.

Por el contrario, tal parece que nos estamos enfrentando con un personaje muy astuto que supo negociar bien —o eso suponemos—, lo suficientemente bien como para librar la prisión preventiva y conseguir que sólo se le impusieran como medidas tan duras como el uso de un brazalete y entregar su pasaporte, entre otras.

Las novedades que denunció no sorprenden ni a propios ni a extraños. Más bien, los dibuja de cuerpo entero. El señor Emilio Lozoya Austin ya abrió la boca, ya se atrevió a señalar a sus compañeros de juegos. ¿Qué viene después? Veremos la danza de los testigos, presenciaremos como el fiscal Gertz Manero se toma en serio su posición y busca servir a la justicia. Ojalá.