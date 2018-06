Las ventanas

Serenidad

Entramos en la cuenta regresiva. Estamos a punto de que nuestra atención vaya detrás de un balón, de que la pasión que guardamos en el alma se desborde al grito de México, México, México y al mismo tiempo vamos caminando al filo del abismo. El incremento que la Fed dio a la tasa de interés y los que ya anunció que va a seguir dando impulsan al precio del dólar y el peso sale golpeadísimo; la incertidumbre sobre la firma del TLCAN y los berrinches de Trump; la posibilidad de que en México las encuestas no se equivoquen y llegue a la silla presidencial un sujeto que sabe de ambigüedades y que se instala en un mundo arcaico y pasado de moda; y el encono y la violencia hacen una receta explosiva que tienen nerviosos a propios y extraños.

Las calificadoras de riesgo y las operadoras de los grandes fondos de inversión son intolerantes. La confianza que otorgan es efímera y se sustenta sobre la base del análisis y si algo de lo que ven no les gusta, pasan las circunstancias por el filo de la evaluación y su dictamen es determinante. A los inversionistas no les gusta sentir que están en una economía con características adversas y los capitales vuelan con la facilidad con la que las golondrinas emigran cuando ven la tormenta llegar. México ha recibido un buen trato y ha estado bien calificado. No es gratis. La seriedad con la que se han manejado las variables macroeconómicas ha forjado prestigio. Pero, lo que se construye en años de trabajo se puede venir abajo en horas.

Los mexicanos de a pie, los que todos los días salimos a la calle a trabajar, los que vamos al mercado, los que sacamos el monedero para pagar el pan y las tortillas, los que mandamos a los hijos a la escuela y nos enfrentamos a la incertidumbre y a la inseguridad se nos percibe enojados. Muchos están muy jóvenes para entender lo que significan los efectos de una inflación acelerada, de una devaluación de la moneda, de la pulverización del valor de los ahorros, pero saben que no es justo que te roben el celular en el transporte público, que te saquen la pistola para arrebatarte la quincena, que lejos de sentir apoyo, sientes acoso y que, si te enfermas, las cuotas que te descuentan de la nómina no sirven para que haya alcohol y vendas en la clínica. Estamos descontentos. Estamos indignados.

Y, justo antes de que el balón empiece a rodar en la cancha y nuestra prioridad se convierta en llegar al quinto partido, el tema de mayor relevancia sea el marcador y el fuera de lugar sea nuestro máximo quebradero de cabeza, siento que vamos caminando al filo del precipicio. Por un lado, siento el vértigo que genera la profundidad de un acantilado obscuro. Quisiera apretar las mandíbulas y cerrar los ojos, tengo miedo de estornudar. Por otro lado, veo un camino difícil pero factible de transitar. A mí, la ambigüedad me da angustia, me sudan las manos cuando veo que el chofer del camión no conoce el camino y lo veo acelerando a fondo cuando vamos por un camino escarpado. Prefiero ir por un sendero más seguro.

Es curioso como los mexicanos ya no queremos hablar de política. Las pláticas de café ya se alejan del tema. Si ya estamos enojados, no queremos empeorar la situación. El que se quema la boca, hasta al jocoque le sopla y si seguimos peleándonos por defender a uno u otro candidato nos vamos a quedar solos. ¿Qué hacer cuando vemos que el camino se nos está complicando y hay alertas de que estamos entrando a una zona de peligro? Entrar corriendo alegremente me parece tan prudente como dejar que un chivo entre a una cristalería; quedarse parado a la mitad hará que la inercia nos aviente al barranco.

Entre opciones extremas, lo mejor es moverse con el cuidado de un relojero. Necesitamos el pulso de un cardiólogo. Hoy más que nunca, México requiere ciudadanos serenos que sean capaces de mantener la calma en medio de la dificultad. Necesitamos ser capaces de respirar y observar, de analizar libres de emociones, qué es lo que más nos conviene. Es preciso echarle una cubeta de agua con hielos, enfriar los ánimos y apelar a la objetividad. Hay que hablar con el corazón y dejar que sea el cerebro el que tome la palabra.

Estamos en la cuenta regresiva. El Mundial nos dará motivos de reunión, de lágrimas y risas, nos dará un tema distinto de conversación. Los mexicanos nos uniremos en torno al balón y se nos olvidarán esas diferencias que nos llevaron a manifestar desprecio, odio. Que nos llevaron a derramar sangre. Y, así juntos frente al grito que nos sale del alma, podamos decidir lo que es mejor para México. Y, sí: llegó el tiempo de gritar: México, México, México.