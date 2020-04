Las ventanas

No es el modelo, es la falta de material

En aquellos años en los que se usaban las minifaldas súper cortas, las mujeres al sentarse, tenían que jalar los extremos de la prenda para no enseñar más de lo debido. Las abuelas decían: “no es a jalones, no es el modelo, es la falta de material, para qué la escogieron tan cortita”. Después de escuchar el informe en el que los mexicanos esperábamos que el presidente nos dijera cuál iba a ser el plan de rescate con el que planeaba enfrentar la crisis del Covid-19, me imaginé a la abuela repitiendo que justo no es el modelo, sino su falta da material. Parece que se está quedando cortito.

López Obrador se define a sí mismo como una persona necia y suscribe su dicho con sus hechos. El domingo pasado se dirigió a sus clientelas políticas porque no puede ni sabe ver más allá de esas fronteras. Ayudar a los viejitos y dotar a los estudiantes de becas es loable pero no suficiente. Lanza dadivas a sus pajaritos hambrientos, da caravanas con sombrero ajeno ya que se pagan del erario, no de su bolsillo y se olvida de aquellos que echan a andar la economía de una nación.

Para que López Obrador pueda seguir de dadivoso, necesita a los empresarios para que paguen impuestos que lleguen a las arcas públicas, sino, ¿de dónde? Pero, ya sabíamos que el nene es sonriente y encima le hacemos cosquillas Es evidente que en la tozudez no cabe otra forma de ver la realidad. La falta de estrategia se cubre con el son: de voy derecho, no me quito; si me pegan me desquito. Ya sabíamos de qué material esta hecho el presidente. Por eso, el secretario Arzúa se fue y uno se pregunta ¿dónde está el super asesor de la presidencia Alfonso Romo? Ya se le olvidó su vocación empresarial, su tesón deportivo, su inquebrantable pasión por los negocios. Seguro ya ni se acuerda que el iba a servirle al Ejecutivo para recordarle que necesita a los empresarios para aterrizar su 4t. ¿Qué ocupará la mente de Romo en estos momentos?

Porque parece que a López Obrador le genera un placer mórbido eso de darle duro a los empresarios. Al inicio de su sexenio, había gran interés por invertir en México: había un proyecto aeroportuario de gran envergadura y de dimensiones mundiales, había empresarios interesados en las rondas petroleras y gente que quiso venir a construir sus fábricas. A todos les a dado con el periódico en la nariz. A base de encuestas apócrifas, los ha corrido en forma humillante. Habla de corrupción y de acabar con la podredumbre, pero no se le ve accionando en ese sentido. Le pasa la charola a los altos potentados del país y les vende boletos para una rifa de chistes y les pinta cuernos cuando se trata de emitir un programa de ayuda fiscal.

Pero, no hay sorpresas. Tal como él lo dijo en Palacio Nacional el domingo pasado, eso fue por lo que votaron la mayoría de los mexicanos. El hecho de que lo haya expresado así, con todas sus letras, en semejante tribuna, nos deja de una pieza y con un nudo en la garganta. No es la falda ni el modelo, sino la falta de material. López Obrador no sabe voltear a ver a otro lado ni lo va a hacer, porque no quiere y punto.

Entonces, en México, sentimos como la cuerda se nos va acomodando al cuello. Los hechos son contundentes, esta crisis es real y lo que empieza como una pandemia sanitaria terminará con un efecto económico catastrófico. No se trata de andar de profeta del mal, se trata de decir la verdad. Así las cosas, hay dos posibilidades: que AMLO se suavice o se radicalice; que mire a los empresarios como aliados y trabaje con ellos o que gire a una economía centralmente controlada, como la que tuvieron los países del otro lado de la cortina de hierro en la época de la posguerra. Al borde del desfiladero, México tiene dos caminos: o ver al futuro para encontrar alternativas de cooperación que ayuden a toda la población, o retroceder las manecillas del reloj ciento tres años y situarnos en la Rusia de 1917. Ya me imagino lo que Mijaíl Gorbachov le diría a López Obrador.

No nos sorprende lo que escuchamos el domingo pasado en esa mañanera magistral en la que no dijo nada nuevo, sin embargo, eso no implica que no nos llene de preocupación. Ni a jalones vamos a lograr extender el material, ¿para qué lo escogieron tan cortito?