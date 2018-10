Las ventanas

Monstruos en las calles, monstruos que sonríen

Hay algo que me molesta del morbo y es que ese atractivo que despierta aquello que puede resultar desagradable, cruel, prohibido o que va contra la moral establecida; eso que hace voltear a ver lo horrible y lleva a pensar que con sólo contemplarlo, ya cumplimos. No sé cómo se salta a esa conclusión, pero así sucede. El morboso centra su atención en la escena y se queda petrificado y hasta sonriendo. No se le ocurre ir más allá, extender la mano, ofrecerse a ayudar o sencillamente quitarse para no estrobar. Pasa cuando hay un accidente automovilístico, se arma un nudo, más que por el propio incidente, por la cantidad de curiosos que están viendo qué pasó y no hacen otra cosa que obstaculizar la ayuda y agravar el problema; pasa con los asesinatos, con los crímenes de lesa humanidad. Se despierta cierta fascinación en el horror que la Humanidad le inflige al Ser Humano.

Hay una especie de prurito que se extiende como un virus contagioso para dar a conocer imágenes que revuelven el estómago o una necesidad malsana de repetir palabras escalofriantes que provocan pesadillas. El amarillismo vende. Para muestra un botón: hay una pareja que se ganó el mote de los monstruos de Ecatepec. El escándalo mediático se ha hecho a lo grande. Un par de asesinos seriales cuya brutalidad le quita el aliento a la gente de buena voluntad. No es para menos, los hechos son terribles. Con la facilidad de propagación que tenemos en esta era, redes sociales y medios se han encargado de darles su momento de fama, contándonos los detalles de los feminicidios, dando a conocer las declaraciones de los criminales, atizando el fuego de un infierno que nos pone a sudar frío.

Y, en medio de esta parafernalia, se escuchan las voces que narran con ese acento morboso —que algunos tratan de disimular— y dependiendo del pudor de cada uno, hacen un énfasis mayor o menor en la brutalidad de la serie de crímenes que durante años se cometieron al amparo de la impunidad. Eso es lo desgarrador. El tiempo que pasaron matando personas sin que nadie los molestara y sin que nadie se los impidiera. La impunidad crece cuando lo único que hacemos es mirar en forma morbosa para luego olvidar. Nos escandalizamos y luego nada.

Olvidamos.

El número de mujeres que fueron asesinadas por esta pareja no lo sabremos con exactitud. Por lo menos, están relacionados con 20 feminicidios. Lo indignante de este caso de horror es la facilidad con la que estos crímenes pasaron desapercibidos. Son tantas las mujeres que pierden la vida asesinadas que veinte se pierden en el panorama. Y, nosotros como sociedad, nos quedamos mirando con los brazos caídos.

El día de hoy, según las estadísticas, perderán la vida al menos siete mujeres, siete mujeres serán asesinadas. Eso está sucediendo en nuestras calles. Ese tipo de monstruos andan caminando felices de la vida por nuestras calles. Nada los detiene. ¿Cómo llegamos ahí? Esto no empieza de un momento a otro. Da inicio cuando un patán falta al respeto, cuando un grosero ya no es capaz de contenerse, cuando un abusivo jalonea, cuando un iracundo jala el pelo, cuando una pelea doméstica termina en golpes, cuando un cadáver aparece. Ese es el inicio. El problema crece cuando los demás guardamos silencio, cuando al son de el que mete paz, saca más dejamos que la impunidad impere. Crece cuando nadie eleva la voz para decir que eso está mal, y cuando el que hace mal, no enfrenta consecuencias.

Imaginar a las madres de Nancy, Arlet y Evelyn, víctimas de esta pareja, pensar en los rostros demacrados y con una mezcla de temor, horror y valentía —hace falta valor para acudir a la sala primera donde se imputarían los cargos de feminicidio y trata de personas a Juan Carlos y Patricia, los monstruos de Ecatepec— me llena de indignación y solidaridad frente al dolor e impotencia por lo ocurrido. Imaginar el rostro sin expresión, vacío, imperturbable de Patricia hace que me arda la sangre. Imaginar a Juan Carlos cuando trataba de ocultar su sonrisa con la mano, me pone la carne de gallina.

Ese es el estado de descomposición del tejido social. Este par de monstruos no están locos, sería tan fácil dictaminar que este par están locos para darles un subterfugio y una solución edulcorada a un problema que está robándole la vida a nuestras mujeres. Dejemos de lado el morbo que provoca este caso. Algo estamos haciendo mal como sociedad para propiciar estos horrores. Es tiempo de reflexionar. Es momento de quitarles la sonrisa de la cara.