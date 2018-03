Las ventanas

Noticias falsas (Fake news)

Parece que la Humanidad empieza a sacar conclusiones sobre el fenómeno de la desinformación. El término noticias falsas conocidas comúnmente como fake news se refiere a información o propaganda que se da a conocer como si fuera legítima sin serlo. No se trata de un chiste, es un problema que va ganando talla y se convierte en un tema que llega a ser considerado como una amenaza. No, no es una exageración ni una apreciación personal. La Unión Europea publica esta semana un informe sobre el tema.

En dicho informe se destaca la preocupación sobre los alcances que tiene la manipulación de datos y el impacto que tiene sobre la sociedad dar por bueno algo que es totalmente falso. La amenaza que representa este fenómeno mina la integridad del baluarte más preciado que tiene el mundo civilizado: la democracia.

Si lo que buscamos es un sistema político que defienda la soberanía del pueblo y el derecho a elegir a sus gobernantes, entonces estamos tocando un tema de fondo. Las noticias falsas maniobran con la información, tergiversan la verdad y en un momento determinado, llevan a las personas a elegir sobre bases equivocadas. Los bulos, como llaman los españoles a las falsas informaciones, apelan a dos cosas principalmente: a las emociones de la gente y a la ingenuidad de quienes las creen. Son como los chismes que corren por los pasillos y las murmuraciones que oímos en los callejones: tal vez no sean ciertas, pero son sabrosas. Ahí está la trampa.

Las noticias falsas corren como gacelas en redes sociales y encuentran su mejor caldo de cultivo en Internet. Como si la red fuera la tierra donde todo se permite y nada se restringe, a diario surgen sitios con formatos profesionales, que emulan los de medios serios y cuelgan información que es difamatoria, mentirosa y que carece de todo rigor.

Las redes de fake news son capaces de burlar los algoritmos de empresas como Facebook y aprovechando que son manejadas por gente muy joven y a veces ingenua —como el mismo Mark Zuckerberg reconoció—, vierten contenido aparentemente orgánico y profundo en Internet. El negocio es redondo: las empresas que se dedican al marketing digital contratan gente y se les obliga a firmar un acuerdo de confidencialidad. Se habilitan ejércitos tuiteros para generar trending topics y ganar popularidad. ¿Por qué ha crecido tanto este negocio?

Porque en Internet se goza de un anonimato que protege, al ser invisibles no pueden ser rastreables, no pueden ser fiscalizables. Se gana popularidad en forma fácil e inocua. También porque ahora la gente prefiere enterarse de las noticias de actualidad por portales y no se detienen a verificar si los datos que están dando por buenos vienen de una fuente confiable.

El monstruo de las fake news parece una hidra peligrosa como la Medusa de la mitología griega y como sucedía entonces, ahora nos está convirtiendo en figuras de piedra. Pero, así como Perseo fue capaz de matar a Medusa descabezándola, así hoy podemos poner fin a este fenómeno destructivo. No hay tiempo que perder, es nuestra obligación coaligarnos para protegernos y acabar con esta amenaza que azota al bombre del milenio.

Para ello, la solución es obvia: hay que apoyar al periodismo profesional. Es una tarea que le toca a la sociedad civil. La respuesta no puede venir de ninguno de los órdenes de gobierno pues eso comprometería la libertad de expresión de quienes queremos opinar libremente y dar un punto de vista que no esté sesgado por la lealtad a quien subvenciona un medio. ¿Cuál es la mejor forma de apoyar? Informándose en medios serios, leyendo a gente que quiere formar opinión, da la cara y firma su trabajo.

El objetivo de los sitios de fake news es popularizar la mentira, si luchamos contra este fenómeno, si dejamos de creer todo lo que nos cuentan, si verificamos la información, si nos informamos a través de sitios legítimos y sobre todo, si dejamos de repetir y de reenviar noticias falsas, estaremos dando la guerra con las armas adecuadas. Está en nosotros.