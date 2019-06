Las ventanas

Pensándolo mejor

Ya sabemos que no es lo mismo ver los toros desde la barrera que cuando se está en el ruedo. Por eso, se puede entender que muchos funcionarios de la 4T anden dando justificaciones a los acuerdos en Washington. Sin embargo, basta recordar lo que decían hace unos cuantos meses, cuando Ildefonso Guajardo hablaba con Lighthizer y hacía lo posible por firmar el TEMEC antes de que acabara la administración peñista. Ojalá lo hubiera logrado.

Claro, que si ese fuera el escenario, lo habrían criticado y hoy estaríamos escuchando de los cochineros que le dejaron al equipo de López Obrador. Pero, hoy no tendríamos estas mortificaciones. Fantasías aparte, ahora los críticos más recalcitrantes se comen la lengua y empiezan a usar toda la labia que tienen para justificar por qué la delegación encabezada por Marcelo Ebrard acordó en lo oscurito tantas cosas. Hablan de la diplomacia como una actividad envuelta en el sigilo, enarbolan la prudencia como un valor máximo y se toleran condiciones que antes los habrían llevado a rasgarse las vestiduras y sentarse sobre una pila de ceniza. Hoy, no.

Claro, a la 4T es mejor adorarla con frenesí o detestarla con pasión que entenderla. Le dan al violín y le dan al violón y lo que estamos viviendo en México es un país lleno de blancos, negros y tonos de gris que nos llevan a cuestionar si el capitán del barco sabe controlar el timón en medio de un mar embravecido. A veces, para ser honestos, sus palabras nos hacen dudar, luego vemos que se dice una cosa y se hace otra. Desde luego, López Obrador sabe que su base votó por él porque cuando estuvo en campaña prometió cambios. Pero, ya estamos viendo que un cambio a cortapelo va a ser muy difícil de lograr.

AMLO se topa con dificultades que extrapolan su radio de influencia. La primera es tiene nombre y apellido: Donald Trump es una contraparte veleidosa y complicada. Además, la situación mundial choca de frente con sus convicciones. López Obrador es un hombre de ideas firmes y de creencias arraigadas. Pero, aunque eso es cierto, la realidad del concierto mundial no se le acomoda. La migración es un claro ejemplo de ello. Por un lado, habla de un trato humanitario y le abre los brazos a caravanas centroamericanas y, cuando el flujo de personas crece a los niveles en que aumentaron en los últimos meses, en el actual gobierno, se topa con amenazas y se accede a evaluaciones. En el pasado, pensar en ser tercer país seguro, hubiera sido un escenario inaceptable. Pero, hoy parece que la 4T lo está pensando mejor y anda con ganas de desdecir lo que criticó en el pasado.

Dicen por ahí que es de sabios cambiar de opinión. El problema es que la presente administración va cayendo en contradicciones que lucen engañosas, oficiosas. Peor, hay quienes ven estos cambios de rumbo como muestras de incapacidad. A decir verdad, es muy fácil levantar el dedo y decir: te lo dije. Pensándolo bien, más que juzgar, conviene entender que no es lo mismo ver al toro de frente que desde las gradas. Ahora sí, la administración lopezobradorista está viendo el tamaño de los cuernos y lo rejego que es el animal.

Evidentemente, el cambio que quiere Andrés Manuel, ese que le prometió a sus bases, no podrá lograrse por decreto ni con gritos en conferencias matutinas ni con buenos deseos. Habrá que hacer sacrificios y muchos tienen que ver con cuestiones económicas que lo harán doblegar sus ímpetus. No el valde, eligió como canciller al integrante más neoliberal dentro de su equipo. No podemos olvidar que Marcelo Ebrard se forjó en el salinismo a la sombra de Manuel Camacho.

Así, vemos al Secretario de Relaciones exteriores negociar medidas para bloquearles el paso a los migrantes que caminan por el territorio nacional rumbo a Estados Unidos a cambio de cuarenta y cinco días de prueba, con tal de que no nos fijen aranceles. Vemos al Presidente darle un espaldarazo a su canciller y vemos a morenistas aplaudiendo estos acuerdos. Pensándolo bien, así es la economía, ¿no?