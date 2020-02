Las ventanas

Por andar distraídos

Algunos días en los que las noticias se pintan de rojo, me pregunto en voz bajita –como si quisiera que sólo sea yo la que escuche- ¿Cómo le hicimos para llegar hasta aquí? No hace mucho, las cosas no estaban tan mal y la fatalidad la veíamos lejos, más allá del horizonte y nos santiguábamos con dos o más motivos. Dábamos gracias de no estar como en otros lugares y nos felicitábamos por estar mejor, para luego seguir ocupados de nuestros quehaceres. Sin embargo, un día nos despertamos con una sombra negra encima y caímos en la cuenta de que era una telaraña que nos tenía atrapados y parecía que no teníamos escapatoria.

En esos días, siento que la garganta me pica, que me falta el aire y la asfixia me impide inflar los pulmones. Un sudor frío me recorre el cuerpo y entro en un estado de intranquilidad con la certeza de que algo malo está rondando por ahí cerca que viene como emisor de un mensaje desagradable, fétido y pegajoso. Antes de que las lágrimas empiecen a rodar y permita que el rechinido de los dientes se escuche, trato de recordar el momento en el que la gente de bien se empezó a encerrar detrás de las rejas, en que los comerciantes empezaron a empalizar sus tiendas, en que los civiles dejaron de tener las puertas abiertas de sus casas y los uniformados dejaron de dar seguridad y nuestros hijos dejaron de salir a jugar a la calle.

No hay que mirar tan lejos.

Apenas hace dos años Guanajuato era un estado modelo, con un Producto Interno Bruto creciente y superior a otras regiones del país. Éramos ejemplo, tierra prometida que aceptó inversión directa, que produjo empleos, que iba al frente del progreso y que vivía las mieles de la herencia cultural y arquitectónica que nos dejaron nuestros antepasados. Si no, ¿cuál es la razón de que tantos extranjeros vengan a vivir su jubilación, tantos inversionistas traigan su dinerito y lo pongan a trabajar? Si no se fueron a otro lado, fue porque en este glorioso estado sabemos hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué nos pasó?

De repente, como ese portero que por estar viendo la parvada de pájaros que cruzaba el cielo azul y le cayeron encima una lluvia de goles, como ese que por mirar a otro lado, se lo llevó el tren de corbata, así la sociedad andaba distraída y dejó de ver que ahí venía el lobo feroz. Nos dimos cuenta ya que nos estaba mordiendo y se tragaba nuestras extremidades de un bocado. Basta mirar los datos del ‘Semáforo delictivo’ de este mes para que la piel se nos ponga chinita.

En este año, que sentimos que acabamos de estrenar, ya van 2 mil 645 incidentes delictivos, por lo menos. La colección comprende, según el semáforo: 10 secuestros, 18 extorsiones, más de 9 mil actos de narcomenudeo, más de 4 mil autos robados, más de 4 mil robos a casa-habitación, más de 7 mil asaltos a comercios, casi 14 mil lesiones dolosas, 660 violaciones, cerca de 11 mil reportes de violencia familiar, 18 feminicidios y la lista, lejos de mostrar una tendencia a la baja, va creciendo.

No se trata de poner el dedo en la llaga o de estar señalando, como quien busca un culpable. Me resulta complicado no saberme parte de toda esta maraña que asfixia a la sociedad y que está acabando con el tejido social. Con un ritmo sostenido, nos hemos ido dividiendo y nos han ido venciendo. Son rápidos, en dos años, hemos dejado que toda esta podredumbre avance.

Entiendo, a nadie nos gusta que nos aprieten la herida. Faltaba más, nos duele enterarnos, nos arde el alma y se nos enciende la nostalgia al ver que hace tan poco todo era diferente. Algunos, seguimos viviendo en el espejismo de aquella bonanza que fenece con cada delito que le pone una raya más al tigre.

Nos distrajimos, sí. Pero, no ha pasado tanto tiempo. Aún podemos recomponer el rumbo. Hay otros lugares en los que hace tanto tiempo que la prosperidad no los visita que sienten que ese fantasma no existe. Pero, aquí hemos experimentado lo que es vivir bien y hacer lo correcto. Se trata de poner atención, de tomar nuestra responsabilidad, de unirnos y volver a aquello que hemos sabido hacer bien.