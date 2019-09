Las ventanas

“Evitar los impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa”.

John Maynard Keynes

A rezar, señores

Vamos a ver, así como están las cosas el gobierno de la 4T queda como uno de los más agresivos en términos de recaudación fiscal. A nadie nos gusta pagar impuestos, decía Keynes –padre de la macroeconomía- incluso quienes se dedican a recaudarlos, no sienten placer al hacer el pago. En México, suscribimos con alegría el hecho de que pagar impuesto no es de nuestro agrado. Tenemos la peor tasa de recaudación de los países integrantes de la OCDE. De acuerdo con estadísticas anuales de ganancias tributarias, México registra desde hace años el deshonroso lugar del final de la cola.

No en vano, Margarita Ríos-Farjrt sostiene que los mexicanos vivimos una especie de letargo fiscal. Es decir, que si nos dan a escoger entre pagar poco, pagar mal o pagar nada, elegiremos tener un desembolso cero y muy cercano a esa cifra. Nos gusta darle la vuelta a eso de contribuir pagando impuestos. Entonces, la titular del Sistema de Administración Tributaria decide apretar las tuercas y busca endurecer las políticas recaudatorias. Ahora sí, señores: es hora de pagar.

Entonces la 4T, como si fuera una maestra que está enfadada de pedir la tarea a alumnos que no quieren cumplir, saca la regla y empieza a atizar golpes para que todos empiecen a hacerse cargo de sus obligaciones. Hasta ahí, tal como lo dice Margarita Ríos-Fajart, pareciera que todos tendríamos que estar felices de que quienes no hacen lo que les toca, empiecen a hacerlo. Es decir, si hay empresas fantasma que emiten facturas falsas, que reciban su manazo; si hay gente que se quiere pasar de lista, que se les castigue; si hay malas prácticas, que busquen buenas. En fin, es necesario recomponer el camino y recaudar más impuestos. Ya estuvo suave de que unos paguen y otros no, de acuerdo.

Pero, eso de que un contribuyente que esté acusado de defraudación fiscal termine en la cárcel porque se les puede aplicar una prisión preventiva oficiosa ya empieza a generar inquietudes en amplios sectores de la población. Y, no queda ahí la cosa, sino que estas infracciones se les equipara con delincuencia organizada. Como que tanto reglazo en la mesa hace que las cejas nos lleguen al cielo y las mandíbulas al suelo. Es extraño que a las bandas delincuenciales se les busque para hacer las pases mientas el SAT anda con la cachiporra de fuera. Algunos mal pensados creen que esto se podría utilizar como una herramienta de venganzas políticas. ¿Será posible?

Seguro que Ríos-Farjat tiene razón y esto es porque andamos aletargados con eso del pago de impuestos en este país. Sin embargo, hay que reconocer que la forma para pagar impuestos adecuadamente en este país es muy complicada. No cualquiera puede hacer una declaración en forma correcta, por lo general, hay que recurrir a un profesional que nos asesore y nos cobre para cumplir bien y de buenas. También es cierto que muchas empresas mexicanas que están constituidas, pagan adecuadamente, desde la pequeñas y medianas hasta los grandes contribuyentes. ¿Pero qué pasa con el comercio ambulante, con el contrabando, con la economía informal? Ellos no pagan impuestos y gozan de impunidad. Además, son competencia desleal. Claro, muchas de estas personas que llevan a cabo sus actividades al margen del SAT pertenecen a organizaciones que representan votos y cuotas para muchos movimientos políticos, Morena incluido.

Lo que debemos de aplaudir es tratar de componer la forma en que la nación se allega de impuestos. No es posible que una franja delgada de la población estemos llevando en los hombros tan pesada carga. La clase media vivimos entre los tratos preferentes que se le dan a los que todo lo tienen –hasta el privilegio de pagar lo que ellos quieran-, y los que nada tienen y por ello no hay cómo exigirles. Los cautivos nos ponemos con nuestro cuerno para sacar adelante al país. Vamos empujando el carro y pujando porque ya no podemos más.

Además, echándole un ojo al Presupuesto de Ingresos de la Nación, como que no se ve claro de dónde van a sacar para llegar al número propuesto. Se endurecen las reglas, lo que aprobaron en el Congreso es algo con lo que vamos a tener que vivir. Así que, señores contribuyentes: a rezar.

