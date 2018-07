Las ventanas

Amor a los turistas

Cuando llega la temporada de verano, viene acompañada de la etapa en la que nuestras ciudades se llenan de turistas. Las calles se activan, los comercios se reaniman, la actividad hotelera y restaurantera se incrementa y, en términos generales, la actividad económica se acelera. El impulso de la industria sin chimeneas, como se le ha denominado al turismo, es uno de los factores que se deben aprovechar más para el beneficio del país y del estado. Sin embargo, ha surgido una tendencia global en el que se mira con cierto recelo a los visitantes.

En ciudades como Barcelona, Florencia, Londres, entre otras, han aparecido pintas de odio contra los turistas. En el barrio de Kruezberg en Berlín hay bares y restaurantes en los que se cuelga un letrero que advierte que el servicio es exclusivo para los locales. En Venecia, los locales se manifiestan con maletas frente a la estación del tren, simulando que se ven obligados a marcharse. Esto que parece un sinsentido, está sucediendo.

Parece que hay ciudades que están dispuestas a darse un balazo en el pie mostrando desprecio a quienes llegan a conocer las bellezas de sus lugares. Los lugareños se quejan de que en temporada vacacional, los servicios suben de precio y surgen problemas de convivencia entre los oriundos y los turistas; unos quieren dormir en paz, mientras otros no quieren que acabe la fiesta, por ejemplo.

La gente se queja de que el resultado de la temporada vacacional es que el centro de las ciudades o de los centros turísticos se convierte en una especie de parque temático. Las calles se llenan de gente adicional, se multiplica una población flotante que cambia el entorno y contribuye a la destrucción de las comunidades locales. Las casas se vacían de residentes y se llenan de turistas. Caminar, pasear o sentarte en una plaza se convierte en una actividad riesgosa en vez de ser un acto de placer.

Estas ciudades no entienden que el problema no son los turistas, no podemos tener lo mejor de todos los mundos sin tener que pagar un precio por ello. En México seguimos siendo excelentes anfitriones y nos gusta recibir gente y mostrar nuestras ciudades tan hermosas, presumir nuestros pueblos mágicos y compartir los espacios que forman parte del Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, es tiempo de prepararnos para impedir estas actitudes hostiles frente a quienes le dan vida a nuestra economía.

Todos quisiéramos recibir visitantes educados, limpios, decentes y ricos que vengan a derramar riqueza a la región. Pero hay un México para todos. Lo importante es lograr un equilibrio entre los intereses locales y los de los visitantes. Son momentos en los que los gobiernos locales y la ciudadanía se preparen, de la misma manera en la que nos preparamos para recibir visitas en casa. Algunos le echamos más agüita a los frijoles y otros dejamos la comodidad de nuestra habitación para cedérsela a nuestros invitados. Pero, todo lo hacemos con gusto porque estamos mirando un mejor escenario. Vamos a convivir con gente que nos viene a ver y eso es muy lindo.

Por eso, frente a los turistas hay que estar listos. Los hoteleros y los restauranteros deberán alistarse para un aumento en sus operaciones, esto es mayores contrataciones y más compras —mayor actividad económica. Las autoridades deberán reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad de los locales y de los turistas. Si alguien se pasa de la raya, hay que ponerlo en su sitio. Hay que tener en la mira las mejores prácticas y normas de convivencia que puedan satisfacer a todos los involucrados.

Las posturas maniqueas no ayudan. Tenemos que entender las raíces de este conflicto y articular estrategias para atraer a un turismo sostenible. Uno que entienda ambos lados de la moneda. Eso se logra con respeto. En Guanajuato, por suerte, le tenemos amor al turista.