Las ventanas

¿Qué está pasando?

Una técnica de dilación para conseguir tiempo en una crisis o en una negociación es contestar algo que no tiene que ver con lo que se está preguntando. El efecto se produce por la jerarquía, seriedad y contundencia de quien emite la respuesta y busca que el interlocutor se descoloque, tratando de entender qué fue lo que le trataron de decir. Así se abre un espacio de tiempo que el provocador aprovecha a su favor. Por más extraño que parezca, por más absurdo que pueda parecer, la técnica funciona la mayoría de las veces. Por eso, cuando no logro entender muy bien las explicaciones que me dan, empiezo a sospechar que me están cuenteando. Entonces, trato de remitirme a las evidencias.

En el tema del desabasto de gasolina, nos han dicho que no hay problema, que sí hay combustible y que en un ratito se arregla todo. Lo cierto es que al salir a la calle y al hablar con la gente, lo que veo son colas larguísimas de personas que esperan cargar sus tanques y gente que me cuenta que se ha quedado a dormir en sus coches y que llevan horas haciendo fila para conseguir gasolina. Nos dicen que el problema se desencadenó al tratar de darle un golpe al crimen organizado y hay videos en los que huachicoleros andan vendiendo gasolina en los alrededores de las estaciones de servicio. No se ve que les esté yendo mal en el negocio, parece que se los incrementaron. El asunto está de no entenderse.

El tema ocupa las planas de los periódicos, los programas de radio y televisión, inunda las redes y se trata en las pláticas de sobremesa, en el café, en la oficina y en todo lugar. Estamos preocupados. Si la gasolina es el unitema en México, esa es la dimensión del problema. Hoy, marca el pulso de muchas entidades de la República. Las autoridades se justifican, dicen que es para combatir el robo a los ductos y por lo tanto, decidieron cerrarlos para acabar con esta práctica lacerante. Difícil de comprender.

La explicación que nos da la autoridad se ilustra con un ejemplo sencillo. Es como si un paciente llegara con una herida infectada y llena de larvas; entonces, el médico tratante decide que para que la sangre no se ensucie, decide cortar el flujo sanguíneo del paciente. Para curarlo lo enfrenta a la muerte. No suena lógico. Por otro lado, nos enteramos por la prensa extrajera que las importaciones de hidrocarburos se han reducido sustancialmente desde que López Obrador tomó las riendas del gobierno y que la deuda acumulada con los proveedores es tan grande que decidieron dejar de vendernos hasta que no se pague la cuenta.

La realidad es que hoy, la aguja que marca el nivel de combustible en el tanque de gasolina se ha convertido en un parámetro que la mayoría de los mexicanos estamos observando. Buscamos rentabilizar el rendimiento de nuestros recorridos y una muestra de amor es que alguien te quiera dar un aventón o quiera compartir contigo el auto. ¿Cómo llegamos a esta situación en tan pocos días? Las respuestas oficiales son vagas, son imprecisas y resultan incomprensibles. Parece como si las autoridades estuvieran tratando de tapar el sol con un dedo y nos estuvieran entreteniendo con respuestas ambiguas mientras resuelven el problema.

Lo malo es que las técnicas de dilación son de corto plazo. No puedes estar contestando con algo que no tiene que ver en forma permanente porque si lo haces pagas un precio muy caro: pierdes credibilidad. Además, no se resuelve el problema, se patea para adelante con la esperanza de que algo en el futuro próximo abra una ventana de oportunidad y llegue la solución. Las técnicas de dilación no son las únicas que se pueden usar, hay otras más efectivas. Decir la verdad es la reina de todas las metodologías.

López Obrador tiene muchos atributos que podría aprovechar para decir la verdad: tiene un capital político enorme, tiene la aprobación del pueblo bueno y los mexicanos estamos hartos de escuchar mentiras. Si el decidiera hablarnos con honestidad, estaríamos en una mejor posición de resolver en lo particular nuestras situaciones. Hemos dado muestras de ser una sociedad solidaria al momento de enfrentar emergencias. Pero, para ello, necesitamos saber qué está pasando.