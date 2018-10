Las ventanas

Aprender de lo que pasa al otro lado del mar

Mi abuelo era un hombre de campo que tenía un tipo de sabiduría sencilla pero profunda. Elegía con mucho cuidado las palabras que iba a usar y siempre nos decía que jamás nos arrepentiríamos de los pasos dados con prudencia, en cambio de los que se daban en forma apresurada y a las carreras, sí. Y, es que eso de andar como chivo en cristalería, siempre deja trastes rotos. Parece que andamos escasos de sensatez en el mundo. Miren nada más lo que está pasando al otro lado del mar. De repente, al nuevo gobierno en España le entró una especie de ansiedad por hacer historia y lo que pensaron que sería un golpe efectista sin costos políticos y mucho relumbrón, ya les está resultando un disparo que les salió por la culata. Se clavaron un tenedor en el muslo y ya no saben que hacer para parar la hemorragia.

El caso de los restos del Generalísimo Francisco Franco se les complicó y se les está convirtiendo en una herida purulenta que huele mal y no deja de supurar. La izquierda española cuando le tocó ser oposición, elevaba los puños y a gritos exigía a los gobiernos de derecha que sacaran los restos de Franco del Valle de los Caídos. Cuando les tocó estar al frente del ejecutivo, dejaron pasar el tema. Regresó la derecha al poder y siendo oposición, volvieron con sus peticiones. Ahora, nuevamente regresan al poder y deciden arrancar con un acto de Estado que les construya una imagen de que fueron ellos y no otros, los que sacaron a patadas los huesos de quien fuera un dictador.

El Valle de los Caídos es una basílica de proporciones monumentales en donde están enterrados más de treinta y tres mil cadáveres de héroes y mártires que cayeron en la defensa de España. La Historia la escriben los vencedores y lo que no cuentan es que el lugar fue construido por prisioneros de guerra. Es un homenaje grandilocuente al franquismo y por lo tanto, una afrenta a aquellos que padecieron durante su mandato. Las tumbas del propio Generalísimo y de Francisco Primo de Rivera están frente al altar central y las familias de las víctimas de la guerra sienten eso como un oprobio. Tal vez lo sea, pero la tumba del dictador estaba fuera de la capital. Estaba en Cuelgamuros, en la localidad de San Lorenzo del Escorial, es decir, lejos. Sin pensarlo, decidieron dar rienda suelta al deseo de echar al cadáver y lo que nunca pensaron fue que la familia querría llevarlo a la Catedral de la Almudena en el corazón de Madrid.

Ahora, el ejecutivo español ya no encuentra la forma de remediar el entuerto. No hallan una forma legar para oponerse a la voluntad de la familia para enterrarlo en una cripta que compraron en una zona de uso a perpetuidad. El impacto simbólico será costosísimo para un gobierno que buscando congraciarse con el pueblo, agitó el avispero sin ninguna razón y con un beneficio muy cercano a cero. Encima, el gobierno español está buscando la ayuda de la Iglesia Católica para convencer a los familiares de Francisco Franco de que se lleven los huesos para otro lado. ¿Y si los hubieran dejado en un lugar lejano y que cada vez recibe menos visitantes? ¿No es peor tener un monumento majestuoso que nadie voltea a ver, que traerlo a la capital donde el morbo puede seducir a propios y extraños y convertirlo en un punto turístico?

El gobierno de izquierda se puso de pechito en la mesa de negociación cuando estaban a punto de abordar temas como la catedral en la Mezquita de Córdoba, casas parroquiales, viñedos, plazas públicas y un listado de bienes que pueden perder. Le dieron a la Iglesia Católica el mejor subterfugio para negociar ya que ahora parece que el ejecutivo necesita más la ayuda eclesial que al revés. Por lo pronto, el cardenal Osoro ya dijo: “No tenemos inconveniente en acoger a nadie. Hay una propiedad de Franco y, naturalmente, como cualquier cristiano, tiene derecho a ser enterrado y recibir sepultura donde sus familiares crean conveniente”. El tema está resultando tan agradable como un dolor de muelas que te despierta en la madrugada.

Lo que está sucediendo al otro lado del mar me pone a reflexionar. Me gustaría que nos diéramos cuenta de este lado del Atlántico que no es lo mismo ser oposición que ya estar sentado en la silla de mando y que los gritos que antes se proferían con tanto entusiasmo, ahora se convierten en centellas que nos pueden quemar y es muy feo eso de andar chamuscados. Sensatez es el nombre del juego que ya nadie entiende como jugar.