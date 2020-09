Las ventanas

No por ahora, Don Felipe

Ser oposición es difícil y en todo el mundo y México no es la excepción. Esta semana el Instituto Nacional Electoral le dio con la puerta en las narices a las aspiraciones que tenían el expresidente Felipe Calderón y su esposa y excandidata presidencial, Margarita Zavala. Por lo pronto, no regresarán al escenario político de México. Como si fuera esas estrategias de antes, como el sabadazo que le daban a las noticias para pasar desapercibidas, a última hora de este viernes el registro a México Libre, el proyecto de Calderón tuvo un giro sorpresivo en la reunión del consejo general y le negaron el registro.

Los Calderón no están solos en este descolón, también otros proyectos tuvieron la misma suerte. Por ejemplo, las propuestas vinculadas a Elba Esther Gordillo, Redes Sociales Progresistas y Grupo Social Promotor de México, se quedaron en el umbral. Pero, Partido Encuentro Social (PES), al que se le ha visto muy cercano a Andrés Manuel López Obrador y al que sabemos que está vinculado a grupos evangélicos, logró ligar una nueva oportunidad para mantenerse, aunque cambió de nombre.

Ciro Murayama tuiteó “Mi voto en contra fue porque hubo un 8.18% de recursos no plenamente identificados en su origen”. No por ahora, Don Felipe, le habrán dicho. La cuenta de votos no le fue favorable: Por 7 votos a 4, el Instituto Electoral de México no da registro al Partido México Libre. Los planes de Calderón se hicieron pedacitos. Tal vez, no es prudente que los Calderón retomen sus carreras partidistas y menos empezar otro partido político, después de abandonar al PAN que en el que tanto Margarita como Felipe militaron con tanta intensidad.

La escena política se ve complicada para la oposición. Es más, parece que estamos en una especie de salto atrás y que el pasado se nos vino encima: el partido del presidente es el fuerte y los demás lucen débiles y sumamente endebles. En Morena, habitan muchos personajes de esos tiempos, gente que no quiere irse y que busca mantener su peso político, ya sea porque siente que se juega su supervivencia, porque busca resurgir o por una franca obsesión con el poder. Así estamos.

Claro que Felipe Calderón no se quedó pasmado lamiéndose las heridas. El mismo entró a la querella, embistiendo contra el Instituto Nacional Electoral y arremetió contra su consejero presidente, Lorenzo Córdova. Calderón dijo: “Nuestros donantes están todos y cada uno perfectamente identificados”. Lo acusa de saberlo y de lo ocultarlo. Se le va con todo y furibundo le increpa: “Es un día de vergüenza para ti, para el INE y para la memoria del gran Arnaldo [su padre], al que avergonzaría tu decisión”. Se siente la frustración del expresidente.

Es que todo esto lo debe tener enchilado. Se preguntará cómo fue que el Partido Encuentro Social encontró su lugar en un México laico México Libre, no. Los golpes duelen más cuando no se les espera. Imagino que Calderón no lo vio venir porque la Comisión de Prerrogativas había manifestado en el anteproyecto que se votó este viernes que se había cumplido con los requisitos y luego todo se derrumbó de un momento a otro. El pleno decidió no otorgar el registro.

La rendija para que existan nuevos partidos políticos en México es hace cada vez más estrecha. No todo está dicho, todavía pueden impugnar la descalificación. Ya veremos que derrotero tiene el proyecto de los Calderón. A los ciudadanos nos queda preguntarnos la pertinencia de esos partidos nuevos que traen caras tan vistas. Ya los conocimos, ya tuvieron su oportunidad e hicieron lo que les tocó. La Historia tendrá que darles un juicio. Por lo pronto, además de eso, no contarán con presupuesto.

Queda un regusto acido, sin embargo. Veremos si habrá revancha. Me temo que no todo se ha dicho. Seguro habrá más capítulos que nutran esta trama. No sé si serán episodios interesantes. Mientras más se desvelan los personajes, menos me gustan. La escena política se ve complicada para loa oposición. Lo cierto es que con el azotón de puerta, Calderón se quedó este fin de semana con: “No por ahora, Don Felipe”.