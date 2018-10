Las Ventanas

Creer lo que nos convenga

A veces, resulta difícil interpretar el mundo que estamos viviendo. De repente, me da la impresión de que este planeta es como esas tazas de porcelana para café turco, que se voltean de cabeza para que los residuos formen figuras y algunos crean que ahí se puede leer el futuro. ¿Cómo hacer para comprender un mundo que anda enrevesado? ¿Cómo resistir estos tiempos toscos? Pareciera que las lecciones que nos da la Historia nos sirven de muy poco, la memoria es frágil y es una cómplice magnífica para aquellos que apuestan por el olvido.

Da la impresión de que el Enola Gay y el guardadito que traía en la panza ya quedó en el olvido. Parece que el estallido de Hiroshima y luego el de Nagasaki pasó hace tanto tiempo que queda relegado a un tema que se aborda en los libros de texto, en las clases de escuela y el tema de la destrucción nos resulta de mal gusto, por lo que preferimos dejarlo calladito en una esquina oscura. Pasamos por alto que los Países del Eje perdieron la Segunda Guerra Mundial y que los líderes de aquellas naciones tenían discursos xenófobos, machistas, intolerantes y sumamente efectivos. Lo malo de haber hecho de Hitler el engendro del mal y de Mussolini su par más cercano es que ya no sabemos qué fue lo que hicieron.

Resulta que la maldad tiene una cara muy seductora. Sin afán de sonar tremendista, los discursos de muchos de los mandatarios que dirigen o aspiran a dirigir las naciones de mundo corren por los rieles de la simulación. Van untándole miel al oído de sus votantes y les dicen todo lo que quieren escuchar. La gente, atenta más al carisma que a la elocuencia, a la figura que a la posibilidad de cumplir lo que prometen, gritan vítores enardecidos sin darse cuenta de que les acaban de cambiar su oro por espejitos.

No deja de sorprender que este sea un fenómeno que se va extendiendo a lo largo del globo terráqueo. Escuchamos al presidente Trump burlarse de una posible víctima de abuso sexual —independientemente de cualquier postura, es inaudito ver a un mandatario comportarse así. Pero, el italiano Mateo Salvini promueve un clima de odio, racismo e intolerancia que deja al más impávido con el ojo cuadrado. Y, el candidato a la presidencia del Brasil, Jair Bolsonaro, un hombre que se atreve a decir que los negros de los quilombos no sirven ni para procrear, que es mejor que un hijo muera en un accidente de tráfico que salga con un ‘bigotudo’ que sus hijos jamás saldrán con una negra porque ‘están muy bien educados’, que las mujeres tienen que cobrar menos porque se quedan embarazadas, que está a favor de la tortura y que la dictadura civil y militar debería haber matado a por lo menos treinta mil personas y que si mueren inocentes no pasa nada, siempre que no sean de su familia, por supuesto.

Pareciera que ciertos personajes han bloqueado la discusión de las ideas, la creación de un proyecto para sus gobiernos. Todo ha quedado reducida a una batalla de memes y amenazas por WhatsApp, y el Twitter se convierte en una de las principales fuentes para comunicarse con el pueblo. Uno creería que estas posturas causarían rechazo inmediato. Uno pensaría que la cordura haría que estos personajes se metieran en su casa —de donde no deberían de salir— ya que estarán rodeados del desprecio de la gente. Lo sorprendente es que no es así. La gente los sigue y los apoya.

Cuando a los seguidores de estos personajes se les cuestiona sobre las formas de sus líderes, hay defensa a ultranza, hay justificaciones que aplican en todo momento y para toda ocasión e incluso, lo que antes se criticaba en otros, ahora se aplaude en los propios. Hágase la voluntad de Dios en la yunta de mi compadre. A mi favorito, déjelo en paz y no se molesten en tratar de dar argumentos porque esos no son parte del juego.

En esta época en la que todos creemos lo que nos conviene, siento que vivimos en una crisis amplia, compleja, que es mucho más que una crisis económica y política. También es una crisis de identidad y de palabra. No lo entiendo. De repente, siento que una especie de curiosidad galopante me estrangula y luego, cuando veo a tanto eufórico, feliz de la vida, aplaudiendo semejantes barbaridades, me abate una sensación de incredulidad. Vivimos en el tiempo en el que la gente cree oír lo que le conviene y no lo que en realidad les están diciendo. Sólo así se explica uno semejantes despropósitos.