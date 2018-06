Las ventanas

Limpiar lo que se ensucia

No me imagino lo que hubiera sucedido en México si se hubiera dado una situación así. Mark Rutte, el primer ministro de Holanda, tiró el café con leche que traía en la mano y lo derramó a las puertas del Parlamento. Sin titubear, le quitó a una de las personas de la limpieza el mechudo con el que le estaba sacando brillo al piso y se puso a limpiar el charco. Todavía se dio tiempo para bromear sobre su torpeza en las tareas domésticas y cuando se dio cuenta de que lo estaban filmando, miró directamente a la cámara. La BBC lo premió con un titular que decía: “por fin, un político limpia su propia basura”.

Rutte es un tipo austero, vive en un departamento en una colonia de clase media, paga su hipoteca, tiene un coche de segunda mano y es frecuente verlo comiendo de pie en alguna de las cafeterías cercanas al Parlamento. Hacen falta más políticos así. En contraste, Donald Trump abre la reunión del G7 preguntando: “¿Por qué tenemos una reunión sin Rusia?”. Ya sabemos que el señor es el invitado incómodo, pero además, es maleducado. Es como ese tipo de personas que se limpia la boca con el mantel después de haberlo ensuciado.

Y, a menos de un mes de las elecciones en México, el cochinero que van dejando a su paso los candidatos a la presidencia nos lleva a preguntarnos: ¿quién va a limpiar tanta porquería? Vemos a los personajes que pretenden sentarse en la silla del Poder Ejecutivo como si fueran un grupo de pelafustanes malcriados que se culpan unos a otros de estar manchando su prístina imagen. Ninguno se ve a sí mismo como un mentiroso ni se hace cargo de las malas compañías que lo escoltan ni los fraudes que se han perpetrado en sus narices. Se ven a sí mismos como palomitas blancas y se van por el camino más fácil. Se vuelven infantiles y dicen: yo no fui, fue tete, pégale, pégale que ella fue.

Pareciera que el debate político se ha convertido en un concurso de patanería que nos pone enfrente la opción más majadera en vez de presentarnos actores políticos con verdadera vocación democrática. Lo vemos en todas partes y en México está sucediendo. La estrategia puede resultar contraproducente. Están tan concentrados en el primero de Julio que se olvidan de que habrá un día siguiente. ¿Y entonces, qué? La verdad es que no me imagino a ninguno de los aspirantes tomando un trapo y poniéndose a limpiar el cochinero que están dejando.

Los políticos apuestan por el olvido. Si no, ¿cómo nos explicamos que Donald Trump llegue a pedir que se reingrese a Rusia en el G7? Lo que pasó en Crimea, los muertos, los abusos, la violación a acuerdos internacionales son lo de menos. Los políticos apuestan a que la humanidad está tan distraída, tan imbuida en un mundo virtual, con la atención tan dispersa que si vuela una mosca, siguen con atención su trayectoria sin acordarse de lo que se estaba haciendo que piensan que en un par de días, nadie se acordará de las guerritas sucias.

Sin embargo, la polarización que ha resultado ser una gran estrategia para ganar votos, no es tan buena idea a la hora de gobernar. Si acostumbramos al electorado a estas respuestas rápidas que generan impacto mediático, pero no resuelven nada, estamos dejando de ver que llegará el momento en que tantas esperanzas inflamadas, en que tantas promesas hechas deberán de ser atendidas. ¿Habrá alguien que pueda sacar el trapo para limpiar el encono?

¿Qué hubiera pasado si López Obrador, Meade, Anaya o ‘El Bronco’ hubieran tirado su café a las puertas del Congreso? No me imagino a ninguno de ellos fregando el piso. Mucho menos los veo limpiando el reguero que se ha ido formando a lo largo de las campañas. Me entristece ver que en vez de que el nivel del debate se vaya elevando, va cayendo en picada vertiginosa.

Las personas inteligentes saben hacerse responsables de sus actos y en todo caso, reparan el daño hecho. Limpian si ensucian, pegan lo que han roto, reparan lo que descompusieron. Y, es posible hacerlo. Ver al primer ministro Rutte lo confirma. Y, la diferencia no es que aquello sucede en países como Holanda. En todos lados se caen los cafés y es posible, como dice la BBC que haya políticos que limpian su propia basura.