Las ventanas

Poner el dedo en la llaga

Apenas estamos despertando del letargo del Guadalupe Reyes. Aún sentimos el calor de los abrazos, nos queda el gusto del ponche y estamos por pasarnos el último pedazo de rosca y ya tenemos que asistir al bombardeo mediático al que nos someterán en este año electoral. Nuestro entorno se define por una enorme cantidad de canales y vías de difusión. La interactividad creciente borra las fronteras entre quienes generan contenido y quienes los consumen. Ante esta sobreoferta y con el flujo creciente de información hay que tener los ojos abiertos.

Hoy, en entretenimiento se mezcla con la información y la política. Estamos acuñando términos como posverdad cuando lo que en realidad estamos haciendo es darle patadas al pesebre en términos de ética y responsabilidad. Cómo llegamos a este punto es muy complicado de entender, tal vez plantearse esta pregunta sea inútil. Es mejor ver qué vamos a hacer frente a esta disyuntiva en la que se dicen un montón de mentiras, se hacen promesas y luego se interpretan las consecuencias. Pero, ya después de niño ahogado no nos queda más que tapar el pozo.

Cierto, la industria mediática y la premisa de mercado tienen sus reglas y tratar de ir en contra de ellas es tan efectivo como tratar de apagar un incendio a soplidos. Tampoco se trata de quedarse mirando cómo se queman las estructuras y esperar a que todo esté reducido a cenizas para ver qué hacemos. Dejarlo todo en manos de los demás no es una solución. Sobre todo, no es una solución que nos beneficie.

Basta mirar los efectos terribles que se han generado en la Gran Bretaña y especialmente en Cataluña por esperarse al último momento. Los efectos económicos han sido devastadores, especialmente para los catalanes que han visto como su producto interno bruto se hizo cachitos por andar persiguiendo estrellitas que resultaron ser reflejos de agua. Y, como siempre, todo se reduce a un aspecto de responsabilidad.

Publicidad

Es cierto, todo este entorno de medios y de entretenimiento tiene algo lúdico que apasiona. Escuchar un debate, asistir a elecciones puede ser tan emocionante como ver un partido de futbol, lo que pasa es que si pierde nuestro equipo favorito, la consecuencia se limita a lo que se apostó y a la tristeza de no haber ganado. En cambio, en entornos de poder, los efectos son de amplio espectro y en ocasiones, son muy difíciles de resarcir los daños.

Mario Vargas Llosa en La civilización del espectáculo (2012) defiende la importancia del entretenimiento, pero critica la tendencia a trasformar los actos serios en un espectáculo. La frivolización suprema que banaliza la cultura y promueve el periodismo irresponsable, la chismografía y el escándalo como una forma de dar pan y circo para distraer mientras por debajo de la mesa se están pergeñando los desastres.

Por eso, nosotros debemos de estar atentos. Analizar la información y desechar los temas que poco aportan al debate y a la reflexión sobre los asuntos de interés público y particular. Dejar de tragarnos el anzuelo, cerrar la boca, dejar de atarantarnos con una serie de pantallas que buscan entretenernos mientras se deciden las cosas importantes sin que nos enteremos de nada.

No me refiero a buscar una censura popular. Todo tipo de censura es reprobable. Me refiero a discernir y no dejarnos engullir por el pragmatismo del marketing político. Entender que aunque la mona se vista de seda, sigue afilada a sus intereses. Por eso, poner el dedo en la llaga y poner atención es lo que nos toca.